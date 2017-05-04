【巨人】２番手以降の投手陣は無失点リレー…ＤｅＮＡ戦経過
◆巨人２―５ＤｅＮＡ（４日・東京ドーム）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【Ｄ】三上の代打田中浩中飛、倉本右前安打、桑原遊ゴロ併殺打
【巨】（投手パットン）亀井遊邪飛、中井右飛、小林の代打長野三振
◇８回（両軍０）
【Ｄ】（投手池田）筒香左飛、宮崎右前安打、石川三振、戸柱二飛
【巨】（投手砂田）立岡二ゴロ、橋本到中前安打、坂本勇の左前安打で橋本二進、阿部三邪飛、（投手三上）マギー左飛
◇７回（両軍０）
【Ｄ】倉本三振、桑原四球、梶谷の左前安打で桑原二進、ロペス三ゴロ併殺打
【巨】（投手山崎康）亀井右飛、中井左前安打、小林の三ゴロで中井二進、乾の代打脇谷三振
◇６回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】（投手乾）宮崎中前安打、石川中飛、戸柱左飛、ウィーランド三振
【巨】立岡一ゴロ失、橋本到左飛、坂本勇左中間３号２ラン、阿部二ゴロ、マギー三ゴロ
◇５回（両軍０）
【Ｄ】（投手中川）桑原左翼線二塁打、梶谷三振、ロペスの左前安打で桑原三進、筒香遊ゴロ併殺打
【巨】亀井右飛、中井右中間二塁打、小林の遊ゴロで中井三進、中川の代打重信三振
◇４回（Ｄ１、巨０）
【Ｄ】石川四球、戸柱の右中間二塁打で石川一挙生還、ウィーランド三振、倉本のとき戸柱二塁けん制タッチアウト、倉本左飛
【巨】橋本到三振、坂本勇三ゴロ、阿部中前安打、マギー一ゴロ
◇３回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】倉本二ゴロ失、桑原の三ゴロで倉本二封、梶谷左中間６号２ラン、ロペス三直、筒香右前安打、宮崎左飛
【巨】小林遊飛、宮国一ゴロ、立岡右飛
◇２回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】筒香四球、宮崎左越１号２ラン、石川遊ゴロ、戸柱二ゴロ、ウィーランド右飛
【巨】マギー、亀井、中井三者連続三振
◇１回（両軍０）
【Ｄ】桑原三ゴロ、梶谷三振、ロペス一ゴロ
【巨】立岡、橋本到ともに三振、坂本勇左前安打、阿部二飛