【巨人】カミネロ９回ヒヤヒヤの９セーブ目…試合経過

◆中日２―３巨人（５日・ナゴヤドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【巨】（投手田島）中井三振、坂本勇遊ゴロ、阿部三振

【中】（投手カミネロ）大島左前安打、平田右飛、ビシエドの左前安打で大島二進、高橋の代打藤井二ゴロ併殺打

◇８回（巨２、中０）

【巨】阿部左飛、マギー中越二塁打（代走寺内）、長野四球、（投手三ツ間）石川の代打亀井の右前安打で寺内一挙生還、長野三進、小林の捕前バントが野選となるも捕手杉山が落球し長野生還、本塁への送球間に亀井一挙三進、マイコラスの代打村田の一ゴロで亀井三、本塁間に挟まれタッチアウト、小林二進、（投手岡田）立岡三振

【中】（投手マシソン、三塁寺内、左翼亀井）岡田の代打工藤中飛、京田一ゴロ、亀沢遊ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】立岡バント三ゴロ、中井二飛、坂本勇右飛

【中】高橋遊ゴロ、ゲレーロ中前安打、杉山三振、バルデスのとき投手マイコラスの投球が逸れゲレーロ二塁狙うもタッチアウト

◇６回（両軍０）

【巨】長野三振、石川右翼線二塁打、小林右飛、マイコラス三振

【中】大島遊飛、平田投ゴロ、ビシエド三ゴロ

◇５回（巨１、中０）

【巨】小林中飛、マイコラス三ゴロ、立岡四球、中井の中前安打で立岡二進、坂本勇の遊撃強襲内野安打で立岡一挙生還、中井三進、阿部四球で満塁、マギー二ゴロ

【中】杉山一ゴロ、バルデス左前安打、京田三振、亀沢の二ゴロでバルデス二封

◇４回（巨０、中１）

【巨】阿部二ゴロ、マギー三振、長野右中間二塁打、石川右飛

【中】平田三振、ビシエド右越３号本塁打、高橋三振、ゲレーロ二ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】マイコラス三振、立岡一ゴロ、中井中越二塁打、坂本勇右飛

【中】バルデス投ゴロ、京田投手内野安打、亀沢の三塁バント内野安打で京田二進するも飛び出し二、三塁間に挟まれタッチアウト

◇２回（両軍０）

【巨】マギー遊ゴロ、長野中飛、石川右前安打、小林左飛

【中】高橋三進、ゲレーロ遊ゴロ、杉山二ゴロ

◇１回（巨０、中１）

【巨】立岡三振、中井中飛、坂本勇右前二塁打、阿部の左前安打で坂本一挙本塁狙うもタッチアウト

【中】京田投ゴロ、亀沢中前安打、大島の一ゴロで亀沢二進、平田の一ゴロ失で亀沢三進、一塁阿部が一塁へ悪送球し亀沢生還、平田二進、ビシエド一ゴロ