【巨人】阿部のバット借りた長野、今季初の猛打賞…試合経過

◆中日１―６巨人（６日・ナゴヤドーム）

打率１割台と不振の長野が、この日スタメンを外れた阿部からバットを借りて今季初の猛打賞となった。

２回に右前打を放つと、４回の第２打席では左翼線への二塁打。７回の第４打席では鋭い当たりを左前に運んで、この日３安打目となった。

前日を終えて１割７分４厘だった打率は、この日の５打数３安打で２割３厘まで上昇した。

【試合経過】

◇９回（巨３、中０）

【巨】（投手阿知羅）坂本勇中前安打、村田四球で坂本勇二進、マギーの右中間二塁打で坂本勇、村田ともに生還（代走寺内）、長野の三ゴロで寺内三進、マシソンの代打亀井の一ゴロで寺内生還、小林左邪飛

【中】（投手山口鉄、三塁寺内）堂上、京田ともに三振、阿知羅の代打藤井遊ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手小笠原、捕手木下拓）小林右翼線安打、田口の代打橋本到中飛、立岡の二ゴロで小林二封、中井中飛

【中】（投手マシソン、左翼橋本到）ゲレーロ中飛、ビシエド一邪飛、平田右邪飛

◇７回（両軍０）

【巨】坂本勇四球、村田右飛、マギーのとき坂本勇盗塁死、マギー右前安打、長野の左前安打でマギー二進、石川中飛

【中】京田遊ゴロ、杉山の代打福田中前安打、伊藤の代打木下拓の中前安打で福田二進、大島二直、荒木中飛

◇６回（両軍０）

【巨】石川遊ゴロ、小林中前安打、田口の捕前バントで小林二進、立岡四球、（投手伊藤）中井三振

【中】ゲレーロ三振、ビシエド遊ゴロ、平田四球、堂上二ゴロ

◇５回（巨１、中０）

【巨】立岡投ゴロ、中井右前安打、坂本勇の２球目に中井二盗、坂本勇四球、村田左飛、マギーの中前安打で中井生還、坂本勇二進、長野三ゴロ

【中】大野中飛、大島遊ゴロ、荒木三ゴロ

◇４回（両軍１）

【巨】村田三振、マギー左前安打、長野の左翼線二塁打でマギー三進、石川の左前安打でマギー生還、長野三進、小林の投前バントで長野本塁狙うもタッチアウト、石川二進、田口の三ゴロで小林二封

【中】ビシエド左翼線二塁打、平田の一塁内野安打でビシエド三進、堂上三振、京田の投前バントでビシエド生還、平田二進、杉山右飛

◇３回（両軍０）

【巨】田口、立岡ともに三振、中井右前安打、坂本勇三振

【中】杉山右飛、大野遊ゴロ、大島四球、荒木の右前安打で大島二進、ゲレーロ三振

◇２回（両軍０）

【巨】マギー三振、長野右前安打、石川の三ゴロで長野二封、小林三ゴロ

【中】平田右飛、堂上二ゴロ、京田遊ゴロ

◇１回（巨１、中０）

【巨】立岡三振、中井中飛、坂本勇中越４号本塁打、村田二飛

【中】大島四球、荒木、ゲレーロともに三振、ビシエド遊ゴロ