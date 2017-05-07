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【巨人】大敗で連勝止まる…首位・阪神と２・５差に…試合経過

2017年5月7日17時30分  スポーツ報知
  • ベンチで厳しい表情の高橋監督

　◆中日８―１巨人（７日・ナゴヤドーム）

　【試合経過】

　◇９回（巨１、中Ｘ）

　【巨】（投手田島、二塁亀澤）マギー中飛、長野遊ゴロ、石川右越２号本塁打、小林の代打立岡一飛

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手三ツ間、左翼工藤）中井死球、乾の代打脇谷のとき中井二進、脇谷の三塁内野安打で中井三進、坂本勇三振、阿部二ゴロ併殺打

　【中】（投手池田、一塁脇谷）荒木三ゴロ、堂上遊ゴロ、大島中前安打、ビシエド三ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【巨】長野中飛、石川四球、小林遊飛、重信二飛

　【中】（投手乾）京田左前安打、ゲレーロ三振、木下拓左飛、ジョーダンの代打杉山の遊ゴロで京田二封

　◇６回（巨０、中２）

　【巨】（三塁堂上、遊撃京田）坂本勇右邪飛、阿部中飛、マギー三ゴロ

　【中】木下拓、ジョーダンともに三振、荒木右前安打、堂上の左前安打で荒木二進、大島の遊撃内野安打で満塁、ビシエドの左前安打で荒木、堂上ともに生還、大島二進、平田遊直

　◇５回（巨０、中１）

　【巨】石川中前安打、小林の中前安打で石川二進、内海の代打重信左飛、中井の二ゴロで石川三進、小林二封、橋本到捕邪飛

　【中】（投手篠原、中堅重信）荒木一ゴロ、堂上左前安打、大島二飛、ビシエドの左中間二塁打で堂上一挙生還、平田四球、福田四球で満塁（福田に代走京田）、（投手中川）ゲレーロ投ゴロ

　◇４回（巨０、中２）

　【巨】坂本勇右翼線二塁打、阿部、マギーともに三振、長野右飛

　【中】ビシエド左越４号本塁打、平田左前安打、福田のとき内海のボークで平田二進、福田の中飛で平田三進、ゲレーロ左飛、木下拓の左中間二塁打で平田生還、ジョーダン三振

　◇３回（両軍０）

　【巨】内海投ゴロ、中井二ゴロ、橋本到左飛

　【中】荒木三ゴロ、堂上三振、大島左飛

　◇２回（巨０、中３）

　【巨】マギー四球、長野三振、石川四球でマギー二進、小林投ゴロ併殺打

　【中】ビシエド中前安打、平田四球でビシエド二進、福田三振、ゲレーロ左越５号３ラン、木下拓遊ゴロ、ジョーダン三ゴロ

　◇１回（両軍０）

　【巨】中井、橋本到ともに三振、坂本勇四球、阿部のとき坂本二盗、阿部二飛

　【中】荒木遊、堂上ともに遊ゴロ、大島遊飛

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