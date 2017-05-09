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【巨人】２回マギー５号ソロ＆７回石川３号ソロの２点止まり…試合経過

2017年5月9日20時46分  スポーツ報知
  • ７回無死、石川が左越えに３号ソロ本塁打を放つ（捕手・梅野）

　◆巨人２―４阪神（９日・東京ドーム）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【神】（投手山口鉄）鳥谷一ゴロ、糸原の代打中谷二飛、梅野四球、マテオの代打キャンベル三振

　【巨】（投手ドリス、二塁大和）長野の代打脇谷中飛、石川一ゴロ、小林の代打亀井右翼線二塁打（代走橋本到）、山口鉄の代打村田遊ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【神】北條右飛、糸井一ゴロ、福留中前安打、原口二ゴロ、

　【巨】（投手マテオ、一塁荒木）中井二ゴロ、坂本勇三振、阿部中前安打、マギー一邪飛

　◇７回（神０、巨１）

　【神】梅野三振、秋山三邪飛、高山右前安打、北條のとき高山二盗失敗

　【巨】石川左越３号本塁打、小林三ゴロ、菅野三振、立岡一ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【神】原口捕邪飛、鳥谷二ゴロ、糸原遊飛

　【巨】坂本勇三振、阿部左中間二塁打、マギー二飛、長野三ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【神】北條三振、糸井遊ゴロ、福留二ゴロ

　【巨】菅野捕邪飛、立岡遊ゴロ、中井一飛

　◇４回（両軍０）

　【神】糸原遊ゴロ、梅野投ゴロ、秋山右翼線二塁打、高山遊ゴロ

　【巨】坂本勇右飛、阿部左前安打、マギーの左中間二塁打で阿部三進、長野三振、石川四球で満塁、小林の遊ゴロで石川二封

　◇３回（神２、巨０）

　【神】北條三塁内野安打、糸井左飛、福留右越４号２ラン、原口投ゴロ、鳥谷三振

　【巨】小林遊ゴロ、菅野中前安打、立岡三振、中井の三ゴロで菅野二封

　◇２回（神０、巨１）

　【神】梅野三振、秋山三飛、高山三振

　【巨】阿部左飛、マギー左越５号本塁打、長野三ゴロ、石川三直

　◇１回（神２、巨０）

　【神】高山左翼線二塁打、北條の投前バントで高山三進、糸井の右前安打で高山生還、福留三振、原口の右前安打で糸井三進、鳥谷の左前安打で糸井生還、原口二進、糸原一ゴロ

　【巨】立岡遊飛、中井三直、坂本勇中飛

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