【巨人】坂本勇×２、阿部、マギー クリーンアップ本塁打そろい踏み 長野にも一発…試合経過

勝利しナインとハイタッチをする坂本勇（カメラ・中島 傑

◆巨人９―７阪神（１０日・東京ドーム）

◇９回（神１、巨Ｘ）

【神】（一塁中井、二塁寺内）糸井中前安打、福留二ゴロ併殺打、中谷左越３号本塁打、鳥谷四球、糸原のとき鳥谷二進（盗塁せず、野選）、糸原三振

◇８回（両軍０）

【神】（投手池田）梅野の代打キャンベル三振、高橋の代打原口右前安打、高山の二ゴロで原口二進、（投手カミネロ、中堅橋本到）北條三ゴロ

【巨】（投手岩崎、捕手原口）橋本到中飛、石川三振、中井右飛

◇７回（両軍０）

【神】（投手マシソン）福留、中谷ともに三振、鳥谷四球、糸原遊ゴロ

【巨】（投手高橋）亀井右飛、長野二ゴロ、小林右飛

◇６回（神４、巨０）

【神】福留中前安打、中谷の左前安打で福留二進、鳥谷四球で満塁、糸原四球で福留生還、なお満塁、梅野の三ゴロで中谷本封、なお満塁、松田の代打上本三振、（投手山口鉄）高山の右前安打で鳥谷生還、なお満塁、北條の左中間二塁打で糸原、梅野ともに生還、高山三進、糸井二ゴロ

【巨】（投手藤川）石川遊ゴロ、中井右中間安打、坂本勇の左前安打で中井二進、阿部捕邪飛、マギー右飛

◇５回（神０、巨２）

【神】岩貞の代打江越三ゴロ、高山中前安打、北條二飛、糸井二直

【巨】（投手松田）坂本勇右越６号本塁打、阿部死球、マギー四球で阿部二進、亀井、長野ともに左飛、小林の左翼線二塁打で阿部生還、マギー三進、大竹寛三振

◇４回（神０、巨１）

【神】鳥谷遊ゴロ、糸原中飛、梅野三振

【巨】長野右越１号本塁打、小林中前安打、大竹寛の投前バントで小林二進、石川、中井ともに中飛

◇３回（神０、巨４）

【神】糸井四球、福留三振、中谷遊ゴロ併殺打

【巨】大竹寛三振、石川右前安打、中井四球で石川二進、坂本勇右越５号３ラン、阿部二ゴロ、マギー左越６号本塁打、亀井三振

◇２回（神２、巨０）

【神】福留四球、中谷の左越二塁打で福留三進、鳥谷の右犠飛で福留生還、中谷三進、糸原の左前安打で中谷生還、梅野死球で糸原二進、岩貞スリーバント失敗で三振、高山四球で満塁、北條右飛

【巨】亀井三振、長野右飛、小林三ゴロ

◇１回（神０、巨２）

【神】高山二ゴロ、北條遊ゴロ、糸井左飛

【巨】石川四球、中井の遊ゴロ失で石川二進、坂本勇三飛、阿部のとき岩貞の投球を捕手梅野がはじく間に石川三塁狙うもタッチアウト、中井二進、阿部右越６号２ラン、マギー遊ゴロ