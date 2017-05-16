【巨人】広島連敗ショック払拭だ！菅野８回１失点＆阿部４打点で快勝…試合経過
◆巨人５―１ヤクルト（１６日・東京ドーム）
◇９回
【ヤ】（投手カミネロ、一塁中井、二塁寺内）バレンティン遊ゴロ、荒木四球、中村の遊ゴロで荒木二封、武内の右前安打で中村二進、谷内の三ゴロで武内二封（ヤ０、巨Ｘ）
◇８回（両軍０）
【ヤ】（左翼亀井、右翼橋本到）西浦の代打武内左前安打、ギルメットの代打大松四球で武内二進（大松に代走谷内）、坂口三振、藤井の中前安打で満塁、山田の投ゴロで武内本塁封殺、なお満塁、雄平三ゴロ
【巨】（投手成瀬、一塁武内、三塁荒木、遊撃谷内）坂本勇右前安打、阿部捕邪飛、マギー二ゴロ併殺打
◇７回（ヤ１、巨０）
【ヤ】雄平右飛、バレンティン左越５号本塁打、荒木右飛、中村三振
【巨】（投手ギルメット）菅野、立岡、石川三者連続三振
◇６回（両軍０）
【ヤ】坂口遊ゴロ、藤井、山田ともに三振
【巨】亀井三振、中井三ゴロ、小林遊ゴロ
◇５回（ヤ０、巨３）
【ヤ】荒木左翼線二塁打、中村右飛、西浦の遊ゴロで荒木三進、ブキャナン二飛
【巨】中井四球、小林の一前バントで中井二進、菅野の中前安打で中井三進、立岡の右前安打で中井生還、菅野二進、石川の二ゴロを山田が二塁送球するも、遊撃西浦が送球を捕球できず満塁、坂本勇右飛、阿部の右前安打で菅野、立岡ともに生還、石川三進、マギー右飛
◇４回（両軍０）
【ヤ】藤井左飛、山田三ゴロ、雄平左前安打、バレンティン二ゴロ
【巨】坂本勇二直、阿部三振、マギー四球、亀井のときマギー二盗、亀井二ゴロ
◇３回（両軍０）
【ヤ】中村投ゴロ、西浦二ゴロ、ブキャナン中前安打、坂口二ゴロ
【巨】菅野遊ゴロ、立岡三振、石川遊ゴロ
◇２回（両軍０）
【ヤ】雄平一ゴロ、バレンティン、荒木ともに三振
【巨】亀井二ゴロ、中井三ゴロ、小林一邪飛
◇１回（ヤ０、巨２）
【ヤ】坂口投ゴロ、藤井投ゴロ失、山田三ゴロ併殺打
【巨】立岡三振、石川遊撃内野安打、坂本勇の三ゴロで石川二進、阿部左越８号２ラン、マギー二ゴロ