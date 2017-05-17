【巨人】ドラ１コンビ明暗 ２年目・桜井２回完全、新人・吉川尚初スタメンも４の０…試合経過

◆巨人０―７ヤクルト（１７日・東京ドーム）

◇９回（両軍０）

【ヤ】（捕手実松、左翼重信、右翼中井）武内三振、中村遊ゴロ、谷内三振

【巨】（投手ギルメット）坂本勇中前安打、阿部左飛、マギー三振、桜井の代打長野の遊撃内野安打で坂本勇二進、吉川尚三振

◇８回（両軍０）

【ヤ】（投手桜井、左翼中井）山田三振、雄平二ゴロ、バレンティン遊飛

【巨】（投手ルーキ、左翼坂口、中堅上田）小林の代打重信二ゴロ、中井三振、立岡中前安打、橋本到三振

◇７回（両軍０）

【ヤ】谷内三ゴロ、由規三振、坂口右翼線三塁打、藤井遊ゴロ

【巨】阿部右飛、マギー中越二塁打、石川三ゴロ、吉川尚一ゴロ

◇６回（ヤ３、巨０）

【ヤ】（投手池田）谷内左飛、由規三振、坂口右前安打、藤井四球で坂口二進、山田の左前安打で坂口一挙生還、藤井二進、雄平の中前安打で藤井一挙生還、山田一挙三進、（投手篠原）バレンティン死球で満塁、武内四球で山田生還、なお満塁、中村左飛

【巨】立岡三振、橋本到左飛、坂本勇二ゴロ

◇５回（ヤ２、巨０）

【ヤ】藤井左飛、山田一邪飛、雄平右翼線二塁打、バレンティン四球、大松の右中間二塁打で雄平、バレンティンともに生還（代走武内）、中村右飛

【巨】（一塁武内）石川右越二塁打、吉川尚遊飛、小林三振、大竹寛の代打脇谷一ゴロ

◇４回（両軍０）

【ヤ】大松遊ゴロ、中村中前安打、谷内の左前安打で中村二進、由規スリーバント失敗で三振、坂口の遊ゴロで谷内二封

【巨】立岡左飛、橋本到遊ゴロ、坂本勇四球、阿部四球で坂本勇二進、マギー中飛

◇３回（両軍０）

【ヤ】藤井左前安打、山田左飛、雄平の左前安打で藤井二進、バレンティン三ゴロ併殺打

【巨】吉川尚三振、小林二ゴロ、大竹寛一ゴロ

◇２回（両軍０）

【ヤ】中村遊ゴロ、谷内中前安打、由規バント投飛、坂口三振

【巨】阿部、マギーともに三ゴロ、石川二ゴロ

◇１回（ヤ２、巨０）

【ヤ】坂口遊ゴロ、藤井中越二塁打、山田の中前安打で藤井一挙生還、雄平のとき山田二盗、雄平の中越二塁打で山田生還、バレンティン中飛、大松一ゴロ

【巨】立岡、橋本到ともに三振、坂本勇遊ゴロ