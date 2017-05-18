【巨人】マギー４安打、立岡３安打と活躍も…試合経過

◆巨人０―１ヤクルト（１８日・東京ドーム）

◇９回（両軍０）

【ヤ】（投手カミネロ、一塁中井、二塁寺内、三塁村田）雄平右飛、バレンティン中飛、石山の代打上田三振

【巨】（投手秋吉、左翼坂口、中堅上田）長野の代打亀井遊ゴロ、実松の代打橋本到左飛、寺内の代打阿部中飛

◇８回（両軍０）

【ヤ】（投手マシソン）中村二飛、大引四球、武内の左前安打で大引二進、坂口右飛、藤井の代打大松四球で満塁（大松の代走谷内）、山田中飛

【巨】（投手石山、三塁谷内）村田三振、マギー中前安打（代走重信）、中井のとき重信二盗失敗、中井右飛

◇７回（両軍０）

【ヤ】山田の遊ゴロで遊撃坂本勇の送球を一塁村田が落球し一塁、雄平一ゴロ併殺打、バレンティン四球、今浪一ゴロ

【巨】（投手ルーキ、一塁武内）宮国の代打脇谷一ゴロ、石川三振、立岡右前安打、坂本勇三振

◇６回（両軍０）

【ヤ】大引三振、石川三ゴロ、坂口中前安打、藤井一ゴロ

【巨】マギー左前安打、中井の捕前バントでマギー二進、（投手近藤）長野、実松ともに三振

◇５回（両軍０）

【ヤ】バレンティン四球、今浪の三ゴロでバレンティン二封、中村遊ゴロ併殺打

【巨】石川三振、立岡遊撃内野安打、坂本勇の三ゴロで立岡二進、村田三振

◇４回（両軍０）

【ヤ】藤井左飛、山田三振、雄平遊飛

【巨】村田遊ゴロ、マギー中前安打、中井右飛、長野の左中間二塁打でマギー一挙三進、実松敬遠四球で満塁、宮国二ゴロ

◇３回（ヤ１、巨０）

【ヤ】中村左翼線二塁打、大引の右邪飛で中村三進、石川の三ゴロで中村生還、坂口遊ゴロ

【巨】宮国二ゴロ、石川中飛、立岡中前安打、坂本勇遊飛

◇２回（両軍０）

【ヤ】雄平左前安打、バレンティン二ゴロ併殺打、今浪二ゴロ

【巨】マギー中前安打、中井二ゴロ併殺打、長野遊撃内野安打、実松三振

◇１回（両軍０）

【ヤ】坂口、藤井ともに一ゴロ、山田三ゴロ

【巨】石川二直、立岡三ゴロ、坂本勇四球、村田の遊ゴロで坂本二封