【巨人】マシソン今季初勝利、カミネロ１１セーブ…ＤｅＮＡ戦試合経過
◆ＤｅＮＡ３―５巨人＝延長１０回＝（１９日・横浜）
巨人は２点リードの延長１０回にカミネロが登板して３人で抑え、１１セーブ目を挙げた。勝ち投手はマシソンで今季初勝利。
【試合経過】
◇１０回（巨２、Ｄ０）
【巨】（投手須田）中井四球、立岡の投前バントで中井二進、辻の代打亀井左飛、坂本勇敬遠四球、重信の代打村田四球で満塁、マギーの左前安打で中井、坂本勇ともに生還、村田二進、マシソンの代打脇谷三振
【Ｄ】（投手カミネロ、一塁村田、二塁中井、左翼亀井）桑原右飛、梶谷、荒波ともに左飛
◇９回（巨１、Ｄ０）
【巨】（投手パットン、三塁柴田）阿部右中間二塁打（代走重信）、マギーのとき投手パットンの暴投で重信三進、マギーの中犠飛で重信生還、石川右飛、長野遊撃内野安打、小林三振
【Ｄ】（投手マシソン、一塁中井、左翼重信）石川左飛、柴田右前安打、倉本中飛、桑原のときマシソンのけん制悪送球で柴田一気に三塁を狙うもタッチアウト
◇８回（両軍０）
【巨】（投手砂田）立岡二ゴロ、辻三振、（投手山崎康）坂本勇三ゴロ
【Ｄ】（投手山口鉄）梶谷中前安打、荒波左飛、（投手桜井）ロペス三邪飛、宮崎のとき梶谷二盗、宮崎の左前安打で梶谷三進、（投手森福）戸柱三振
◇７回（巨２、Ｄ３）
【巨】坂本勇中飛、阿部左飛、マギー四球、石川死球でマギー二進、長野の右前三塁打でマギー、石川ともに生還、小林敬遠四球、マイコラス三ゴロ
【Ｄ】梶谷右前安打、荒波の左前安打で梶谷二進、ロペス中飛、宮崎の中前二塁打で梶谷生還、荒波三進、戸柱の投ゴロで荒波生還、宮崎三進、石川の中前安打で宮崎生還、井納の代打乙坂の遊撃内野安打で石川二進、倉本死球で満塁、桑原三振
◇６回（両軍０）
【巨】マイコラス遊ゴロ、立岡、辻ともに三振
【Ｄ】井納、倉本ともに三振、桑原二邪飛
◇５回（両軍０）
【巨】石川中飛、長野一ゴロ、小林投ゴロ
【Ｄ】宮崎遊ゴロ、戸柱一直、石川二ゴロ
◇４回（両軍０）
【巨】辻中飛、坂本勇二ゴロ、阿部右中間二塁打、マギー三振
【Ｄ】桑原一飛、梶谷遊ゴロ、荒波左前安打、ロペス捕ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】小林三ゴロ、マイコラス、立岡ともに三振
【Ｄ】石川捕ゴロ、井納遊ゴロ、倉本三振
◇２回（両軍０）
【巨】阿部左飛、マギー中前安打、石川四球でマギー二進、長野遊ゴロ併殺打
【Ｄ】ロペス遊ゴロ、宮崎二ゴロ、戸柱右飛
◇１回（両軍０）
【巨】立岡二ゴロ、辻一ゴロ、坂本勇三振
【Ｄ】桑原三ゴロ、梶谷中飛、荒波一ゴロ