【巨人】２回に逆転も３回以降１安打で逆転負け 貯金再び「０」に…ＤｅＮＡ戦試合経過

粘投して内海だったが６回途中に降板し４敗目を喫した

◆ＤｅＮＡ６―４巨人（２０日・横浜）

◇９回（巨０、ＤＸ）

【巨】（投手山崎康）石川の代打脇谷左前安打、森福の代打亀井遊ゴロ併殺打、小林の代打村田三振

◇８回（両軍０）

【巨】（投手三上、二塁石川）坂本勇遊ゴロ、阿部二ゴロ、マギー三振

【Ｄ】戸柱、倉本ともに中飛、桑原二飛

◇７回（両軍０）

【巨】（投手パットン、捕手戸柱）中井二ゴロ、長野三振、立岡二ゴロ

【Ｄ】宮崎中越二塁打、ロペスの右前安打で宮崎三進、田中浩三振、（投手森福）パットンの代打石川、荒波ともに三振

◇６回（巨０、Ｄ２）

【巨】（投手加賀）石川右飛、辻二ゴロ、小林中飛

【Ｄ】嶺井三振、荒波右前安打、加賀の代打戸柱三振、倉本の右翼線二塁打で荒波三進、（投手桜井、二塁中井）桑原の右前安打で荒波、倉本一挙生還、梶谷右飛

◇５回（巨０、Ｄ２）

【巨】坂本勇三振、阿部四球、マギー遊ゴロ併殺打

【Ｄ】クラインの代打松本中前安打、倉本の左前安打で松本二進、桑原の投前バントで松本三進、倉本二進、梶谷の二ゴロで松本生還、倉本三進、宮崎四球、ロペスの左翼線二塁打で倉本生還、宮崎三進、田中浩遊ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】小林四球、内海の投前バントで小林二進、長野中飛、立岡左飛

【Ｄ】ロペス遊飛、田中浩右飛、嶺井右前安打、荒波の遊ゴロで嶺井二封

◇３回（両軍０）

【巨】マギー中飛、石川一ゴロ、辻三振

【Ｄ】倉本二直、桑原右飛、梶谷二塁内野安打、宮崎のとき暴投で梶谷二進、宮崎二ゴロ

◇２回（巨４、Ｄ０）

【巨】石川三振、辻中前安打、小林四球で辻二進、内海の投前バントで辻三進、小林二進、長野の中前安打で辻、小林一挙生還、立岡のとき長野二盗、立岡の中前安打で長野一挙生還、坂本勇のとき立岡二盗、坂本勇遊撃内野安打で立岡一挙生還、阿部のとき坂本二盗、阿部三振

【Ｄ】嶺井三振、荒波右飛、クライン三ゴロ

◇１回（巨０、Ｄ２）

【巨】長野四球、立岡の左前安打で長野二進、坂本勇の二ゴロ併殺打で長野三進、阿部死球、マギー右飛

【Ｄ】桑原遊ゴロ、梶谷右飛、宮崎四球、ロペス左越８号２ラン、田中浩投ゴロ