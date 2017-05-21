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【巨人】立岡が決勝打！カード勝ち越し…ＤｅＮＡ戦試合経過

2017年5月21日16時7分  スポーツ報知
  • 完封で４勝目を挙げ、ナインとタッチする田口

　◆ＤｅＮＡ０―４巨人（２１日・横浜）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手田中健）立岡、坂本勇ともに三振、阿部二ゴロ

　【Ｄ】（一塁中井、二塁寺内）桑原中飛、石川遊撃内野安打、梶谷中飛、ロペス左前安打で石川二進、宮崎二ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手加賀）小林左飛、田口投ゴロ、長野三振

　【Ｄ】松本三ゴロ、加賀の代打嶺井三振、倉本三ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手藤岡）坂本勇三振、阿部中前安打、マギー一飛、石川死球で阿部二進、中井右飛

　【Ｄ】ロペス三ゴロ失、宮崎二ゴロ併殺打、戸柱一ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【巨】中井中前安打、小林の遊ゴロで中井二進、田口遊ゴロ、長野敬遠四球、立岡一ゴロ

　【Ｄ】倉本投手内野安打、桑原の三ゴロで倉本二進、石川の三塁内野安打で倉本三進、梶谷遊ゴロ併殺打

　◇５回（両軍０）

　【巨】坂本勇、阿部ともに三ゴロ、マギー中前安打、石川遊ゴロ

　【Ｄ】戸柱一ゴロ、松本遊ゴロ、今永三振

　◇４回（巨４、Ｄ０）

　【巨】マギー中越二塁打、石川の右翼線二塁打でマギー生還、中井の右翼線二塁打で石川生還、小林の一ゴロで中井三進、田口三振、長野の中前安打で中井生還、立岡二ゴロ

　【Ｄ】石川二ゴロ、梶谷左翼線二塁打、ロペス三振、宮崎二ゴロ

　◇３回（巨１、Ｄ０）

　【巨】小林バント三ゴロ、田口三振、長野死球、立岡の中越三塁打で長野生還、坂本勇四球、阿部三振

　【Ｄ】今永三振、倉本遊ゴロ、桑原二ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【巨】マギー、石川、中井三者連続三振

　【Ｄ】ロペス二ゴロ、宮崎左前安打、戸柱遊飛、松本の三ゴロで宮崎二封

　◇１回（両軍０）

　【巨】長野中飛、立岡遊飛、坂本勇四球、阿部二ゴロ

　【Ｄ】桑原、石川ともに三振、梶谷二ゴロ

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