【巨人】田口が粘投７回３失点、マシ圧巻６連続Ｋ…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＤｅＮＡ３―３巨人＝延長１２回規定により引き分け＝（２１日・横浜）

◇１２回（両軍０）

【巨】（投手山崎康、一塁山下）小林三ゴロ、山本右飛、長野三ゴロ失、寺内の遊ゴロで長野二封

【Ｄ】梶谷三飛失、荒波の二ゴロで梶谷二封、倉本の遊ゴロで荒波二進、桑原四球で一、二塁、柴田三振

◇１１回（両軍０）

【巨】村田二ゴロ、（投手田中健、左翼荒波）阿部中前安打（代走橋本到）、陽岱鋼三振のとき橋本到二盗、亀井三邪飛

【Ｄ】（投手カミネロ、一塁村田、二塁山本、三塁寺内、左翼橋本到）ロペス左前安打（代走西森）、宮崎遊ゴロ併殺打、戸柱三振

◇１０回（両軍０）

【巨】（投手三上）長野遊飛、寺内二ゴロ、坂本勇中飛

【Ｄ】桑原、柴田、筒香三者連続三振

◇９回（両軍０）

【巨】（投手パットン）阿部遊飛、陽岱鋼左前安打、亀井三振、小林の中前安打で陽岱鋼二進、西村の代打中井中飛

【Ｄ】（投手マシソン）梶谷、パットンの代打乙坂、倉本三者連続三振

◇８回（両軍０）

【巨】（二塁柴田）マギー左前安打（代走重信）、坂本勇二飛、村田投ゴロ併殺打

【Ｄ】（投手西村、二塁寺内）ロペス中前安打、宮崎遊ゴロ併殺打、戸柱遊ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】（投手砂田、捕手戸柱）亀井死球、小林のバント投ゴロで亀井二封、田口の投前バントで小林二進、（投手加賀）長野左飛

【Ｄ】倉本中飛、桑原遊撃内野安打、田中浩右飛、筒香投ゴロ

◇６回（巨０、Ｄ１）

【巨】坂本勇二ゴロ、村田遊ゴロ、阿部死球、陽岱鋼遊ゴロ

【Ｄ】筒香三振、ロペス左翼線二塁打、宮崎の左前安打でロペス生還、嶺井左飛、梶谷の右前安打で宮崎二進、井納の代打飛雄馬投ゴロ

◇５回（巨０、Ｄ１）

【巨】田口三ゴロ、長野二ゴロ、マギー三ゴロ

【Ｄ】嶺井右飛、梶谷四球、井納の二ゴロ失で梶谷一挙三進、倉本の左前安打で梶谷生還、井納二進、桑原の投前バントで井納三進、倉本二進、田中浩右飛

◇４回（巨３、Ｄ１）

【巨】マギー左翼線安打、坂本勇左越１０号２ラン、村田二ゴロ、阿部一ゴロ、陽岱鋼左翼線二塁打、亀井の左前安打で陽岱鋼生還、小林中飛

【Ｄ】桑原左翼線二塁打、田中浩、筒香ともに中飛、ロペスの右越安打で桑原生還、宮崎二ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】亀井一ゴロ、小林左前安打、田口のとき小林二盗、田口遊直、長野三振

【Ｄ】梶谷、井納、倉本三者連続三振

◇２回（両軍０）

【巨】村田三振、阿部一ゴロ、陽岱鋼三振

【Ｄ】ロペス左前安打、宮崎二ゴロ併殺打、嶺井三振

◇１回（両軍０）

【巨】長野右飛、マギー二飛、坂本勇中飛

【Ｄ】桑原三振、田中浩投ゴロ、筒香三邪飛