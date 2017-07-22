【巨人】９回カミネロ２安打２四球乱調でマシソン救援…ＤｅＮＡ戦試合経過

小林とハイタッチするマシソン

◆ＤｅＮＡ１―３巨人（２２日・横浜）

【試合経過】

◇９回（巨０、Ｄ１）

【巨】（投手平田）阿部遊飛、村田中飛、陽岱鋼三振

【Ｄ】（投手カミネロ、一塁中井）桑原左前安打、山下の代打乙坂の投ゴロで桑原二進、筒香四球で一、二塁、ロペスの左前安打で桑原一挙生還、筒香二進（ロペスの代走飛雄馬）、宮崎四球で満塁、（投手マシソン）戸柱の一ゴロで筒香本封、なお満塁（宮崎の代走柴田）、梶谷三振

◇８回（両軍０）

【巨】長野、マギーともに遊ゴロ、坂本勇三振

【Ｄ】（二塁寺内）梶谷、エスコバーの代打荒波、倉本三者連続三振

◇７回（両軍０）

【巨】（投手エスコバー）亀井二ゴロ、小林遊ゴロ、菅野三振

【Ｄ】筒香右前安打、ロペス中飛、宮崎三振、戸柱中飛

◇６回（両軍０）

【巨】阿部左飛、村田投ゴロ、陽岱鋼一ゴロ

【Ｄ】倉本、桑原ともに三振、山下一ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】菅野中前安打、長野四球で一、二塁、マギー三振、坂本勇の中飛で菅野が飛び出し併殺

【Ｄ】戸柱二ゴロ、梶谷、飯塚ともに三振

◇４回（両軍０）

【巨】村田三ゴロ、陽岱鋼中飛、亀井右前安打、小林左飛

【Ｄ】筒香三振、ロペス中前安打、宮崎遊ゴロ併殺打

◇３回（両軍０）

【巨】マギー左飛、坂本勇三振、阿部遊ゴロ

【Ｄ】倉本左飛、桑原三ゴロ、山下投ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】小林三ゴロ、菅野遊ゴロ、長野中飛

【Ｄ】戸柱、梶谷ともに左飛、飯塚三振

◇１回（巨３、Ｄ０）

【巨】長野三ゴロ、マギー中前安打、坂本勇の右前安打でマギー二進、阿部中飛、村田右越６号３ラン、陽岱鋼右前安打、亀井一ゴロ

【Ｄ】桑原三ゴロ失、山下の二ゴロで桑原二進、筒香四球、ロペスの左前安打で満塁、宮崎遊ゴロ併殺打