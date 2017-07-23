【巨人】亀井の“同点３ラン”も空砲 サヨナラ負け…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＤｅＮＡ８ｘ―６巨人（２３日・横浜）

◇９回（巨０、Ｄ２Ｘ）

【巨】（投手山崎康）マシソンの代打石川三振、長野の一ゴロをロペスが後逸（長野二進）、マギー三振、坂本勇四球で一、二塁、阿部三振

【Ｄ】（投手高木勇、一塁マギー、二塁中井）倉本遊ゴロ、桑原中飛、柴田中前安打、筒香の左中間１４号２ランでＤｅＮＡサヨナラ勝ち

◇８回（巨４、Ｄ０）

【巨】（投手三上）マギー右飛、坂本勇右越安打、阿部四球で坂本二進、村田中飛、陽岱鋼の右中間二塁打で坂本生還、阿部三進、（投手砂田）亀井右越２号３ラン、小林中飛

【Ｄ】（投手マシソン）筒香四球、ロペス左邪飛、宮崎の中前安打で筒香二進、戸柱三振、梶谷の左前安打で満塁（宮崎に代走山下）、三上の代打Ｇ．後藤左飛

◇７回（両軍０）

【巨】（投手パットン）陽岱鋼投ゴロ、亀井左飛、小林中前安打、西村の代打橋本到の右越二塁打で小林三進、長野一ゴロ

【Ｄ】（投手中川）パットンの代打田中浩右飛、倉本中前安打、桑原の三ゴロで倉本二封、柴田一ゴロ

◇６回（巨０、Ｄ５）

【巨】坂本勇中飛、阿部一ゴロ、村田三振

【Ｄ】倉本左翼線安打、桑原の中前安打で倉本一挙三進、柴田の右前安打で倉本生還、桑原二進、（投手森福）筒香の二ゴロで桑原三進、柴田二進、（投手西村）ロペスの右犠飛で桑原生還、柴田三進、宮崎の中前安打で柴田生還、戸柱左越６号２ラン、梶谷三振

◇５回（両軍０）

【巨】大竹寛三振、長野投ゴロ、マギー三振

【Ｄ】戸柱右飛、梶谷二ゴロ、久保三振

◇４回（両軍０）

【巨】阿部右中間二塁打、村田三ゴロ、陽岱鋼三振、亀井四球で一、二塁、小林の三ゴロで亀井二封

【Ｄ】筒香左前安打、ロペス捕邪飛、宮崎二ゴロ併殺打

◇３回（巨２、Ｄ０）

【巨】小林左翼線二塁打、大竹寛の捕前バントが犠打野選となり小林三進、長野の遊ゴロ併殺打で小林生還、マギー左越１０号本塁打、坂本勇右飛

【Ｄ】倉本二ゴロ、桑原左飛、柴田右飛

◇２回（両軍０）

【巨】村田、陽岱鋼ともに左飛、亀井右飛

【Ｄ】宮崎左前安打、戸柱中飛、梶谷の二ゴロで宮崎二封、久保三振

◇１回（巨０、Ｄ１）

【巨】長野中飛、マギー遊ゴロ、坂本勇中越二塁打、阿部中飛

【Ｄ】桑原左越１０号本塁打、柴田一ゴロ、筒香二ゴロ、ロペス三振