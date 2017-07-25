【巨人】マイコラス、８回途中２失点も地方球場初黒星…広島戦経過

◆巨人１―２広島（２５日・岐阜）

◇９回（広０、巨１）

【広】（捕手相川）松山一邪飛、エルドレッド二飛、安部二ゴロ

【巨】（投手今村、左翼野間）西村の代打橋本到遊撃内野安打、長野の左前安打で橋本二進、マギーの遊ゴロ併殺打で橋本三進、坂本勇の右前安打で橋本生還、阿部二ゴロ

◇８回（広２、巨０）

【広】安部中前安打、会沢の投前バントで安部二進、野村の代打西川の二塁内野安打で安部一挙生還、田中の右前安打で西川二進、菊池の中前安打で西川生還、田中二進、（投手森福）丸のとき田中、森福からの牽制でタッチアウト、丸の右前安打で菊池一挙三進、（投手西村）鈴木遊ゴロ

【巨】（投手中崎）陽岱鋼中飛、亀井遊ゴロ、小林の代打相川三ゴロ

◇７回（両軍０）

【広】鈴木左飛、松山、エルドレッドともに中飛

【巨】坂本勇右飛、阿部四球、村田遊ゴロ併殺打

◇６回（両軍０）

【広】田中二ゴロ、菊池三ゴロ、丸三振

【巨】マイコラス三振、長野三ゴロ、マギー左飛

◇５回（両軍０）

【広】エルドレッド遊ゴロ、安部三邪飛、会沢死球、野村二ゴロ

【巨】陽岱鋼中飛、亀井三振、小林遊直

◇４回（両軍０）

【広】丸三振、鈴木遊ゴロ、松山三振

【巨】坂本勇遊ゴロ、阿部三振、村田遊飛

◇３回（両軍０）

【広】会沢投ゴロ、野村右飛、田中中前安打、菊池の三ゴロで田中二封

【巨】マイコラス三振、長野右飛、マギー左飛

◇２回（両軍０）

【広】松山二ゴロ、エルドレッド、安部ともに三振

【巨】村田三ゴロ、陽岱鋼左中間二塁打、亀井左飛、小林二ゴロ

◇１回（両軍０）

【広】田中中前安打、菊池の投前バントで田中二進、丸の二塁内野安打で田中三進、鈴木遊ゴロ併殺打、

【巨】長野遊撃内野安打、マギー右飛、坂本勇の三塁内野安打で長野一挙三進、阿部三振のとき坂本勇二盗失敗で併殺（両軍０）