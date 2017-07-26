【巨人】マギー、７回二塁打でトレーナーとベンチに下がる…広島戦試合経過

◆巨人２―７広島（２６日・京セラドーム大阪）

◇９回（広１、巨０）

【広】（投手桜井、右翼橋本到）田中四球、菊池の二塁バント内野安打で田中一挙三進、丸の左犠飛で田中生還、鈴木のとき菊池二盗、鈴木四球で一、二塁、野間中飛、中田の代打西川四球で満塁、安部二ゴロ

【巨】（投手一岡）坂本勇右前安打、阿部の二ゴロで坂本勇二進、村田の二ゴロで坂本勇三進、陽岱鋼三振

◇８回（両軍１）

【広】（二塁山本）エルドレッド左中間２２号本塁打、安部三振、石原二ゴロ、大瀬良の代打新井右飛

【巨】（投手中田、一塁新井）亀井一ゴロ、中川の代打橋本到右二塁打、相川左飛、長野の左中間二塁打で橋本到生還、山本三振

◇７回（広０、巨１）

【広】（投手中川、捕手相川）菊池中前安打、丸三振、鈴木左飛、松山の代打バティスタ三振

【巨】（左翼野間）長野右飛、マギー右翼線二塁打（マギー負傷のため代走山本）、坂本勇の左前安打で山本三進、阿部の中前安打で山本生還、坂本勇三進、村田中飛、陽岱鋼三振

◇６回（両軍０）

【広】エルドレッド三ゴロ失、安部、石原ともに三振、大瀬良四球で一、二塁、田中遊飛

【巨】亀井三振、小林の代打石川、畠の代打相川中飛

◇５回（広１、巨０）

【広】田中一ゴロ、菊池右前安打、丸左飛、鈴木の二ゴロ失で菊池一挙生還、鈴木二進、松山遊ゴロ

【巨】阿部左前安打、村田三ゴロ併殺打、陽岱鋼二飛

◇４回（両軍０）

【広】松山三振、エルドレッド四球、安部三振、石原の左前安打で一、二塁、大瀬良三振

【巨】長野投ゴロ、マギー、坂本勇ともに遊ゴロ

◇３回（両軍０）

【広】大瀬良三振、田中右翼線二塁打、菊池三振、丸右越１７号２ラン、鈴木三振

【巨】亀井、小林ともに左飛、畠三振

◇２回（両軍０）

【広】エルドレッド、安部ともに三振、石原二飛

【巨】阿部二ゴロ、村田、陽岱鋼ともに三振

◇１回（広２、巨０）

【広】田中二ゴロ、菊池三振、丸四球、鈴木中越１９号２ラン、松山二ゴロ

【巨】長野中飛、マギー右飛、坂本勇二直