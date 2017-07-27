【巨人】田口粘投７回３失点９勝目、阿部２点Ｖ打…広島戦試合経過

◆巨人４―３広島（２７日・京セラドーム大阪）

◇９回（広０、巨Ｘ）

【広】（投手カミネロ、一塁中井）エルドレッド中飛、西川左飛、会沢の代打松山三振

◇８回（両軍０）

【広】（投手マシソン）丸、鈴木、バティスタ三者連続三振

【巨】橋本到投ゴロ失、寺内バント捕邪飛、坂本勇の３球目に橋本到盗塁死、坂本勇四球、阿部四球で坂本勇二進（一塁代走中井）、村田一邪飛

◇７回（広１、巨０）

【広】（二塁寺内）西川二ゴロ、会沢右前安打、ヘーゲンスの代打新井の左越安打で会沢三進（一塁代走上本）、田中の左飛で会沢生還、菊池二飛

【巨】（投手ジャクソン）亀井右飛、小林一ゴロ、田口の代打石川遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【広】（右翼橋本到）鈴木遊ゴロ、バティスタ捕邪飛、エルドレッド三振

【巨】マギー投手内野安打（代走寺内）、坂本勇の右前安打で寺内二進、阿部右飛、村田の右前安打で満塁、陽岱鋼二ゴロ併殺打

◇５回（両軍０）

【広】田中遊ゴロ、菊池三ゴロ、丸遊ゴロ

【巨】小林三ゴロ、田口三振、長野右飛

◇４回（広１、巨３）

【広】鈴木中飛、バティスタ左越二塁打、エルドレッドの中越二塁打でバティスタ生還、西川中飛、会沢四球、中村祐二飛

【巨】マギー中前安打、坂本勇の中前安打でマギー一挙三進、阿部の右中間二塁打でマギー、坂本勇ともに生還、村田の中飛で阿部三進、陽岱鋼の中前安打で阿部生還、（投手ヘーゲンス）亀井のとき陽岱鋼牽制死、亀井三振

◇３回（広１、巨０）

【広】会沢左飛、中村祐三飛、田中左前安打、菊池の右中間二塁打で田中一挙生還、丸中飛

【巨】小林、田口、長野三者連続三振

◇２回（両軍０）

【広】バティスタ右飛、エルドレッド三振、西川二ゴロ

【巨】村田二ゴロ、陽岱鋼中飛、亀井二飛

◇１回（広０、巨１）

【広】田中二ゴロ、菊池右前安打、丸の一ゴロで菊池二封、鈴木三振

【巨】長野左飛、マギー投ゴロ、坂本勇左越１１号本塁打、阿部一ゴロ