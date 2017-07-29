【巨人】菅野、１１勝目 阿部が１１号ソロで２０００本安打まであと１５本…ＤｅＮＡ戦経過

◆巨人５―１ＤｅＮＡ（２９日・東京ドーム）

◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）

【Ｄ】（投手マシソン、一塁中井）戸柱四球（代走西森）、梶谷の右前安打で西森二進、三嶋の代打後藤左飛、倉本三振、桑原四球で満塁、柴田三振

◇８回（両軍０）

【Ｄ】（二塁寺内）桑原左中間二塁打、柴田三邪飛、筒香の中前安打で桑原三進、ロペスのとき暴投で桑原生還、筒香二進、ロペス三振、宮崎遊飛

【巨】（投手三嶋）坂本勇遊ゴロ、阿部、村田ともに三振

◇７回（両軍０）

【Ｄ】（右翼橋本到）戸柱遊撃内野安打、梶谷左飛、井納の代打荒波三飛、倉本三振

【巨】（投手平田）菅野中飛、陽岱鋼三ゴロ、マギー中飛

◇６回（両軍０）

【Ｄ】桑原二飛、柴田右前安打、筒香の遊ゴロで柴田二封、ロペスの中前安打で筒香二進、宮崎二ゴロ

【巨】村田四球、亀井捕邪飛、長野、小林ともに中飛

◇５回（両軍０）

【Ｄ】梶谷、井納、倉本三者連続三振

【巨】陽岱鋼中飛、マギー四球、坂本勇三振、阿部左飛

◇４回（両軍０）

【Ｄ】ロペス三直、宮崎遊ゴロ、戸柱二ゴロ

【巨】長野、小林ともに三振、菅野三ゴロ

◇３回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】倉本左飛、桑原三塁内野安打、柴田三振、筒香三飛

【巨】坂本勇中飛、阿部右越１１号本塁打、村田右飛、亀井投ゴロ

◇２回（両軍０）

【Ｄ】ロペス左前安打、宮崎三振、戸柱四球でロペス二進、梶谷三振、井納二ゴロ

【巨】菅野三振、陽岱鋼中飛、マギー三振

◇１回（Ｄ０、巨４）

【Ｄ】桑原投ゴロ、柴田二ゴロ、筒香遊ゴロ

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー左前安打、坂本勇三振、阿部四球でマギー二進、村田の右中間二塁打でマギー生還、阿部三進、亀井の一塁内野安打で阿部生還、村田三進、長野の右中間三塁打で村田、亀井ともに生還、小林投ゴロ