【巨人】菅野、１１勝目 阿部が１１号ソロで２０００本安打まであと１５本…ＤｅＮＡ戦経過
2017年7月29日21時9分 スポーツ報知
◆巨人５―１ＤｅＮＡ（２９日・東京ドーム）
◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）
【Ｄ】（投手マシソン、一塁中井）戸柱四球（代走西森）、梶谷の右前安打で西森二進、三嶋の代打後藤左飛、倉本三振、桑原四球で満塁、柴田三振
◇８回（両軍０）
【Ｄ】（二塁寺内）桑原左中間二塁打、柴田三邪飛、筒香の中前安打で桑原三進、ロペスのとき暴投で桑原生還、筒香二進、ロペス三振、宮崎遊飛
【巨】（投手三嶋）坂本勇遊ゴロ、阿部、村田ともに三振
◇７回（両軍０）
【Ｄ】（右翼橋本到）戸柱遊撃内野安打、梶谷左飛、井納の代打荒波三飛、倉本三振
【巨】（投手平田）菅野中飛、陽岱鋼三ゴロ、マギー中飛
◇６回（両軍０）
【Ｄ】桑原二飛、柴田右前安打、筒香の遊ゴロで柴田二封、ロペスの中前安打で筒香二進、宮崎二ゴロ
【巨】村田四球、亀井捕邪飛、長野、小林ともに中飛
◇５回（両軍０）
【Ｄ】梶谷、井納、倉本三者連続三振
【巨】陽岱鋼中飛、マギー四球、坂本勇三振、阿部左飛
◇４回（両軍０）
【Ｄ】ロペス三直、宮崎遊ゴロ、戸柱二ゴロ
【巨】長野、小林ともに三振、菅野三ゴロ
◇３回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】倉本左飛、桑原三塁内野安打、柴田三振、筒香三飛
【巨】坂本勇中飛、阿部右越１１号本塁打、村田右飛、亀井投ゴロ
◇２回（両軍０）
【Ｄ】ロペス左前安打、宮崎三振、戸柱四球でロペス二進、梶谷三振、井納二ゴロ
【巨】菅野三振、陽岱鋼中飛、マギー三振
◇１回（Ｄ０、巨４）
【Ｄ】桑原投ゴロ、柴田二ゴロ、筒香遊ゴロ
【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー左前安打、坂本勇三振、阿部四球でマギー二進、村田の右中間二塁打でマギー生還、阿部三進、亀井の一塁内野安打で阿部生還、村田三進、長野の右中間三塁打で村田、亀井ともに生還、小林投ゴロ