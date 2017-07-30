【巨人】終盤の大逆転で３連勝！カミネロが１勝…試合経過

◆巨人５ｘ―４ＤｅＮＡ（３０日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】（投手カミネロ、捕手相川、右翼石川）倉本三振、桑原二ゴロ、柴田一ゴロ

【巨】（投手山崎康）寺内の代打中井三振、阿部投ゴロ、村田中前安打（代走重信）、亀井の中前安打で重信三進、相川の左中間二塁打で重信、亀井生還、巨人サヨナラ勝ち

◇８回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】宮崎二ゴロ、戸柱中飛、梶谷死球、パットンの代打乙坂のとき梶谷二盗、乙坂一ゴロ

【巨】（投手三上）高木勇の代打相川一ゴロ、小林の代打石川右越４号本塁打、橋本到一ゴロ、陽岱鋼右越４号本塁打、マギー三振

◇７回（Ｄ３、巨０）

【Ｄ】戸柱遊ゴロ、梶谷中前安打、加賀の代打Ｇ．後藤四球で梶谷二進、倉本の中前安打で満塁、桑原の遊ゴロ野選で梶谷生還、Ｇ．後藤三進、倉本二進（三塁走者Ｇ．後藤に代走西森）、柴田右飛、（投手森福）筒香の左翼線二塁打で西森、倉本生還、（投手高木勇）ロペス中飛

【巨】（投手パットン）寺内三振、阿部四球、村田三振、亀井一ゴロ

◇６回（両軍０）

【Ｄ】（投手西村、右翼橋本到）筒香三邪飛、ロペス二ゴロ、宮崎中飛

【巨】小林左飛、橋本到中飛、陽岱鋼死球、（投手加賀）マギーの遊ゴロで陽岱鋼二封

◇５回（両軍０）

【Ｄ】倉本遊ゴロ、桑原中飛、柴田左飛

【巨】阿部中飛、村田死球、亀井の右越安打で村田三進、長野遊ゴロ併殺打

◇４回（両軍０）

【Ｄ】（遊撃寺内）戸柱二ゴロ、梶谷左飛、飯塚三振

【巨】長野四球、小林の左前安打で長野二進、大竹寛の捕前バントで長野三進、小林二進、陽岱鋼遊直、マギー四球で満塁、寺内二ゴロ

◇３回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】桑原三振、柴田左前安打、筒香の左翼線二塁打で柴田一挙生還、ロペス中飛、宮崎二ゴロ

【巨】マギー三振、坂本勇三ゴロ、阿部四球、村田の右前安打で阿部一挙三進、亀井の一球目に飯塚の暴投で村田二進、亀井中飛

◇２回（両軍０）

【Ｄ】梶谷二ゴロ、飯塚中前安打、倉本の一直で飯塚戻れず併殺

【巨】長野三振、小林四球、大竹寛の投前バントで小林二進、陽岱鋼二ゴロ

◇１回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】桑原三振、柴田投手内野安打、筒香の左前安打で柴田二進、ロペスの三ゴロで柴田三進、筒香二進、宮崎四球で満塁、戸柱二ゴロ

【巨】陽岱鋼中飛、マギー左越１１号本塁打、坂本勇左前安打、阿部三邪飛、村田四球で坂本二進、亀井一ゴロ