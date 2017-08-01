【巨人】今季最多１８安打、初２ケタで快勝 亀井は６打点、マイコラス一発…ヤクルト戦経過

◆ヤクルト３－１０巨人（１日・静岡）

◇９回（巨３、ヤ１）

【巨】（投手屋宣）橋本到左中間二塁打、村田の遊ゴロで橋本到三進、亀井の右翼線二塁打で橋本到生還（代走中井）、寺内の右中間三塁打で中井生還、小林の二ゴロで寺内生還、マイコラスの代打重信一ゴロ

【ヤ】（投手高木勇、左翼中井）山田左中間二塁打、リベロの左翼線二塁打で山田生還、藤井、中村ともに遊ゴロ、奥村の右前安打でリベロ三進、屋宣の代打大松二ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手山本）陽岱鋼右前安打、マギー右飛、坂本勇三ゴロ併殺打

【ヤ】坂口三振、山崎遊ゴロ、バレンティン三振

◇７回（巨２、ヤ０）

【巨】（投手中沢）阿部左飛、村田左前安打、亀井右越４号２ラン、長野遊ゴロ、小林投手内野安打、マイコラスの遊ゴロで小林二封

【ヤ】（一塁マギー、二塁寺内、右翼橋本到）中村三ゴロ、奥村一邪飛、中沢の代打武内三振

◇６回（両軍０）

【巨】（投手松岡）陽岱鋼中前安打、マギー三振のとき陽岱鋼二盗失敗、坂本勇遊ゴロ

【ヤ】バレンティン三振、山田三塁内野安打、リベロの右前安打で山田二進、藤井二ゴロ併殺打

◇５回（巨４、ヤ０）

【巨】陽岱鋼四球、マギー三振、坂本勇の遊撃内野安打で陽岱鋼二進、阿部の中前安打で陽岱鋼生還、坂本勇二進、村田三振、亀井右越３号３ラン、長野四球、小林の左前安打で長野二進、マイコラス三振

【ヤ】奥村四球、原樹の代打上田三振、坂口左飛、山崎三直

◇４回（両軍０）

【巨】村田遊ゴロ、亀井左中間二塁打、長野死球、小林右飛、マイコラス三振

【ヤ】リベロ、藤井ともに三振、中村二ゴロ

◇３回（巨１、ヤ０）

【巨】マイコラス左越１号本塁打、陽岱鋼右前安打、マギー遊ゴロ併殺打、坂本勇中前安打、阿部三飛

【ヤ】山崎中飛、バレンティン一ゴロ、山田三振

◇２回（両軍０）

【巨】村田四球、亀井の遊撃内野安打で村田二進、長野三直、小林三ゴロ併殺打

【ヤ】中村一前バントゴロ、奥村一ゴロ、原樹右前安打、坂口三振

◇１回（巨０、ヤ２）

【巨】陽岱鋼、マギーともに三振、坂本勇左翼線二塁打、阿部二ゴロ

【ヤ】坂口左前安打、山崎の遊撃内野安打で坂口二進、バレンティンの一ゴロ併殺打で坂口三進、山田四球、リベロの右前二塁打で坂口、山田生還、藤井三振