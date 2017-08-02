【巨人】村田が２発で４打点 畠はプロ２勝目で開幕以来の５連勝…ヤクルト戦経過

◆ヤクルト４－１０巨人（２日・神宮）

◇９回（巨３、ヤ０）

【巨】（投手屋宜）坂本勇右前安打、阿部の左中間二塁打で坂本勇三進（阿部に代走中井）、村田中越８号３ラン、（投手中沢）亀井左飛、マシソンの代打石川三ゴロ、小林中前安打、橋本到遊ゴロ

【ヤ】（投手高木勇、一塁中井）中村の代打上田四球、奥村二ゴロ併殺打、中沢の代打大松一ゴロ

◇８回（巨０、ヤ１）

【巨】（投手山本）長野一ゴロ、小林三ゴロ失、西村の代打橋本到四球で小林二進、陽岱鋼右飛、寺内の三ゴロで小林タッチアウト

【ヤ】（投手マシソン、右翼橋本到）坂口左中間二塁打、山崎の左前安打で坂口三進、バレンティン右邪飛、山田の右前安打で坂口生還、山崎二進、リベロの二ゴロで山崎三進、山田二封、藤井の二ゴロでリベロ二封

◇７回（両軍０）

【巨】（投手松岡）阿部三振、村田一邪飛、亀井三振

【ヤ】（投手西村）中村三ゴロ、奥村三振、松岡の代打飯原三振

◇６回（両軍２）

【巨】長野左飛、小林左中間二塁打、畠三振、陽岱鋼の中越二塁打で小林生還、マギーの右前安打で陽岱鋼一挙生還、坂本勇三振

【ヤ】（二塁寺内）山崎左前安打、バレンティン左中間２１号２ラン、山田中飛、リベロ一邪飛、藤井二ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】マギー右飛、坂本勇三振、阿部四球、村田の左翼線二塁打で阿部三進、亀井捕邪飛

【ヤ】藤井三振、中村三邪飛、奥村左前安打、由規の二塁内野安打で奥村二進、坂口左飛

◇４回（巨０、ヤ１）

【巨】小林中飛、畠、陽岱鋼ともに三振

【ヤ】山崎右中間三塁打、バレンティンの右飛で山崎生還、山田遊飛、リベロ三振

◇３回（巨２、ヤ０）

【巨】陽岱鋼左翼線二塁打、マギー四球、坂本勇の二ゴロで陽岱鋼三進、マギー二封、阿部の右前安打で陽岱鋼生還、坂本勇二進、村田四球で満塁、亀井一邪飛、長野の遊撃内野安打で坂本勇生還、なお満塁、阿部三塁飛び出しタッチアウト

【ヤ】奥村、由規、坂口三者連続三振

◇２回（両軍０）

【巨】長野三振、小林左飛、畠三振

【ヤ】山田中前安打、リベロ三振、藤井の右前安打で山田二進、中村一邪飛、奥村のとき藤井牽制死

◇１回（巨３、ヤ０）

【巨】陽岱鋼右前安打、マギーの左前安打で陽岱鋼二進、坂本勇の二ゴロ併殺打で陽岱鋼三進、阿部右越１２号２ラン、村田中越７号本塁打、亀井二ゴロ

【ヤ】坂口二飛、山崎三振、バレンティン右飛