【巨人】今季初６連勝ならず、打線は４試合連続２ケタ安打…ヤクルト戦経過
◆ヤクルト７―５巨人（３日・神宮）
【試合経過】
◇９回（巨０、ヤＸ）
【巨】（投手ルーキ、一塁リベロ、三塁西浦）坂本勇三振、阿部左前安打（代走寺内）、村田の中前安打で寺内二進（村田の代走重信）、亀井の遊ゴロで寺内三進、重信二封（亀井の代走中井）、中川の代打相川二飛
◇８回（両軍０）
【巨】（左翼坂口、右翼上田）橋本到三振、陽岱鋼遊ゴロ、マギー右飛
【ヤ】（投手中川）大松一ゴロ、大引中前安打、中村の投前バントで大引二進、石山の代打西浦三振
◇７回（巨０、ヤ２）
【巨】（投手石山、一塁大松）亀井一ゴロ、長野三振、小林二飛
【ヤ】（投手西村、右翼橋本到）坂口右前安打、山崎、バレンティン左中間２２号２ラン、山田投ゴロ、リベロ三ゴロ
◇６回（巨０、ヤ２）
【巨】（投手近藤）陽岱鋼二ゴロ、マギー中前安打、坂本勇一邪飛、阿部の中前安打でマギー二進、山崎の中継への送球が悪送球になり、マギー三進、阿部二進、村田遊飛
【ヤ】（投手桜井）リベロ右前安打、荒木の代打大松の左中間二塁打でリベロ三進、大引の遊ゴロでリベロ生還、大松三進、中村の左犠飛で大松生還、近藤の代打奥村三ゴロ
◇５回（両軍０）
【巨】（投手山本）村田三振、亀井左飛、長野遊撃内野安打、小林の左前安打で長野二進、内海二ゴロ
【ヤ】山崎三振、バレンティン遊ゴロ、山田中飛
◇４回（巨０、ヤ２）
【巨】陽岱鋼投ゴロ、マギー左中間二塁打、坂本勇三振、阿部一ゴロ
【ヤ】山田左前安打、リベロの中前安打で山田二進、荒木の遊ゴロで山田三進、リベロ二封、大引の右前安打で山田生還、荒木一挙三進、中村の中犠飛で荒木生還、星の代打飯原の右前安打で大引一挙三進、坂口遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】亀井中飛、長野四球、小林遊直、内海三振
【ヤ】星三振、坂口遊ゴロ、山崎左前安打、バレンティン二飛
◇２回（巨１、ヤ０）
【巨】陽岱鋼右中間６号本塁打、マギー遊飛、坂本勇右飛失、阿部四球で坂本勇二進、村田遊ゴロ併殺打
【ヤ】荒木、大引ともに遊ゴロ、中村三ゴロ
◇１回（巨４、ヤ１）
【巨】陽岱鋼左越５号本塁打、マギー四球、坂本勇左中間１２号２ラン、阿部中前安打、村田三振、亀井の三ゴロで阿部二進、長野四球、小林の左前安打で阿部一挙生還、長野二進、内海三振
【ヤ】坂口中飛、山崎遊撃内野安打、バレンティンの右前安打で山崎一挙三進、山田の左前安打で山崎生還、バレンティン二進、リベロ三ゴロ併殺打