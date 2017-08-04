【巨人】阿部、１安打で通算１９９３安打に…中日戦試合経過
◆巨人５―６中日＝延長１０回＝（４日・東京ドーム）
【試合経過】
◇１０回（中１、巨０）
【中】（投手カミネロ、捕手相川、二塁中井、三塁マギー、左翼亀井）ゲレーロ左前安打（代走工藤）、ビシエドの初球に工藤二盗、ビシエドの中前安打で工藤三進、福田の遊ゴロ併殺打で工藤生還、武山四球、藤井三振
【巨】（投手祖父江、左翼工藤）長野三振、中井一ゴロ、亀井中前安打（代走重信）、相川の３球目に重信二盗失敗
◇９回（中０、巨１）
【中】（投手中川）京田右飛、又吉の代打堂上二直、大島遊ゴロ
【巨】（投手田島）小林の代打亀井三振、中川の代打橋本到右越１号本塁打、陽岱鋼二ゴロ、マギー四球、坂本勇四球でマギー二進、（投手岩瀬）阿部の右前安打で満塁、村田右飛
◇８回（中１、巨０）
【中】（投手マシソン）福田右越７号本塁打、武山一ゴロ、藤井三振、谷遊飛
【巨】（投手又吉）村田、長野ともに三振、中井二邪飛
◇７回（中０、巨１）
【中】（投手西村）大島遊ゴロ、ゲレーロ左前安打、ビシエド三ゴロ併殺打
【巨】（投手谷元）西村の代打山本右飛、陽岱鋼投ゴロ、マギー左越１２号本塁打、坂本勇四球、阿部三振
◇６回（中２、巨０）
【中】ビシエド一飛、福田四球、松井祐の右中間二塁打で福田三進、杉山の代打藤井の右翼線安打で福田、松井祐ともに生還、本塁送球の間に藤井二進、バルデスの代打谷の二ゴロで藤井三進、京田死球、荒木遊飛
【巨】（投手伊藤、捕手武山、二塁谷、右翼藤井）村田左前安打、長野の初球に暴投で村田二進、長野の一ゴロで村田三進、中井、小林ともに三振
◇５回（中１、巨０）
【中】バルデス二ゴロ、京田右翼線三塁打、荒木の右前安打で京田生還、大島、ゲレーロともに中飛
【巨】陽岱鋼右前安打、マギー右飛、坂本勇の左前安打で陽岱鋼二進、阿部投ゴロ併殺打
◇４回（中０、巨１）
【中】ビシエド左中間二塁打、福田の二ゴロでビシエド三進、松井祐三振、杉山遊ゴロ
【巨】阿部二ゴロ、村田中越二塁打、長野四球、中井の二塁内野安打で満塁、小林の右飛で村田生還、長野三進、田口三振
◇３回（両軍０）
【中】バルデス三振、京田二ゴロ、荒木右翼線安打、大島の左前安打で荒木二進、ゲレーロ三振
【巨】陽岱鋼中前安打、マギー遊ゴロ併殺打、坂本勇三ゴロ
◇２回（両軍１）
【中】ビシエド左越１８号本塁打、福田二ゴロ、松井祐、杉山ともに三振
【巨】長野右越１０号本塁打、中井三振、小林中飛、田口三ゴロ
◇１回（中０、巨１）
【中】京田中飛、荒木三振、大島遊撃内野安打、ゲレーロの２球目に大島二盗、ゲレーロ一邪飛
【巨】陽岱鋼左越７号本塁打、マギー右飛、坂本勇四球、阿部の二直を荒木がはじくも遊撃京田が二塁に送球し坂本勇二封、村田三振