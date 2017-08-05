【巨人】菅野１２勝目、プロ野球記録となる６試合連続の３本塁打以上…中日戦試合経過
◆巨人８―２中日（５日・東京ドーム）
◇９回（中１、巨Ｘ）
【中】（投手高木勇）福田左越８号本塁打、藤井二ゴロ、松井雅中前安打、笠原の代打堂上三振、京田の右前安打で松井雅二進、谷一邪飛
◇８回（両軍０）
【中】（一塁中井、左翼重信）大島左飛、ゲレーロ、ビシエドともに三振
【巨】小林三振、菅野の代打山本二ゴロ、陽岱鋼三振
◇７回（両軍０）
【中】（二塁寺内）松井雅二塁内野安打、丸山の代打遠藤三振、京田の二ゴロで松井雅二封、谷三ゴロ
【巨】（投手笠原）坂本勇右前安打、阿部三振、村田遊飛、長野の右前安打で坂本一挙三進、石川三振
◇６回（両軍０）
【中】ゲレーロ三振、ビシエド遊ゴロ、福田中前安打、藤井三振
【巨】菅野、陽岱鋼ともに三振、マギー二ゴロ
◇５回（両軍０）
【中】丸山三振、京田遊ゴロ、谷右前安打、大島三振
【巨】長野右中間二塁打、石川の遊ゴロで長野三進、小林の一直で三塁走者長野飛び出しアウト
◇４回（中０、巨３）
【中】ゲレーロ左飛、ビシエド三振、福田右越安打、藤井の中前安打で福田一挙三進、松井雅左飛
【巨】石川四球、小林三振、菅野四球で石川二進、陽岱鋼左越８号３ラン、（投手丸山）マギー四球、坂本勇中飛、阿部四球でマギー二進、村田三振
◇３回（中０、巨４）
【中】京田一ゴロ、谷投ゴロ、大島三邪飛
【巨】菅野二飛、陽岱鋼四球、マギーの左前安打で陽岱鋼二進、坂本勇の左翼線二塁打で陽岱鋼生還、マギー三進、阿部右越１３号３ラン、村田中前安打、長野二ゴロ併殺打
◇２回（両軍１）
【中】ゲレーロ右飛、ビシエド中前安打、福田三振、藤井の左中間二塁打でビシエド一挙生還、松井雅四球、小笠原三振
【巨】阿部中飛、村田遊飛、長野右越１１号本塁打、石川左前安打、小林三振
◇１回（両軍０）
【中】京田遊ゴロ、谷、大島ともに三振
【巨】陽岱鋼三ゴロ、マギー遊飛、坂本勇遊ゴロ