注 目 ６日のプロ野球   ６日夜は男女マラソン！世界陸上記録速報   夏の甲子園組み合わせ
Facebook
Twitter

【巨人】新記録９５０試合登板達成の岩瀬に抑えられる…中日戦試合経過

2017年8月6日18時5分  スポーツ報知
  • ９回に登板、プロ野球最多登板記録９５０を達成した岩瀬（カメラ・竜田　卓）

　◆巨人４―５中日（６日・東京ドーム）

　◇９回（両軍０）

　【中】（捕手相川）ビシエド三振、ゲレーロ遊飛、福田死球、藤井四球で福田二進、堂上三振

　【巨】（投手岩瀬、捕手武山、左翼工藤）マシソンの代打中井三振、陽岱鋼四球、マギーの中前安打で陽岱鋼二進（マギーの代走重信）、坂本勇中飛のとき、二塁に進塁した重信が一塁へ帰塁する際に二塁ベースを踏まなかっためアピールアウト

　◇８回（中１、巨０）

　【中】（投手マシソン）堂上中前安打、松井雅の投前バントで堂上二進、又吉の代打遠藤三振、京田の中前安打で堂上一挙生還、大島中飛

　【巨】（投手谷元）村田右飛、長野左飛、亀井右前安打、小林の代打石川三振

　◇７回（両軍０）

　【中】ゲレーロ二ゴロ、福田投ゴロ、藤井三飛

　【巨】マギー三振、坂本勇三ゴロ、阿部投ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【中】伊藤の代打谷遊ゴロ、（投手森福）京田左飛、大島四球（投手西村）、ビシエド一ゴロ

　【巨】（投手又吉）小林、西村ともに三振、陽岱鋼遊ゴロ

　◇５回（中３、巨０）

　【中】ビシエド左飛、ゲレーロ左前安打、福田の左前安打でゲレーロ二進、藤井右中間５号３ラン、堂上遊ゴロ、松井雅二ゴロ

　【巨】阿部三振、村田二ゴロ、長野左前安打、亀井中飛

　◇４回（中０、巨４）

　【中】若松、京田ともに三振、大島二ゴロ

　【巨】村田右前安打、長野の中越二塁打で村田三進、亀井の一ゴロ失で村田生還、長野三進、小林の投前バントが犠打野選となり長野生還、亀井二進、大竹寛の三塁前バントで亀井三進、小林二進、陽岱鋼の三ゴロで亀井本塁狙うもタッチアウト、小林三進、マギーのとき陽岱鋼二盗、マギーの中前安打で小林、陽岱鋼ともに生還、（投手伊藤）坂本勇の三ゴロでマギー二封

　◇３回（中１、巨０）

　【中】大島左中間二塁打、ビシエド死球、ゲレーロの遊ゴロでビシエド二封、大島三進、福田の左翼線二塁打で大島生還、ゲレーロ三進、藤井死球で満塁、堂上中飛、松井雅一ゴロ

　【巨】陽岱鋼左前安打、マギーのとき陽岱鋼二盗、松井雅が二塁へ悪送球し後ろへ逸れる間に陽岱鋼三進、マギー一ゴロ、坂本勇四球、阿部投ゴロ併殺打

　◇２回（両軍０）

　【中】福田、藤井ともに二ゴロ、堂上四球、松井雅四球で堂上二進、若松の三ゴロ野選で満塁、京田三振

　【巨】村田、長野ともに遊ゴロ、亀井右前安打、小林の二塁内野安打で亀井一挙三進、大竹寛の二ゴロで小林二封

　◇１回（両軍０）

　【中】京田投ゴロ、大島左邪飛、ビシエド右前安打、ゲレーロ中飛

　【巨】陽岱鋼三ゴロ、マギー中飛、坂本勇左前安打、阿部中飛

試合詳細
  • 楽天SocialNewsに投稿！
ニュース 順位表スコア速報
林家三平のドームすいません
写真部G担 G-Photobook
矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ