【巨人】新記録９５０試合登板達成の岩瀬に抑えられる…中日戦試合経過

◆巨人４―５中日（６日・東京ドーム）

◇９回（両軍０）

【中】（捕手相川）ビシエド三振、ゲレーロ遊飛、福田死球、藤井四球で福田二進、堂上三振

【巨】（投手岩瀬、捕手武山、左翼工藤）マシソンの代打中井三振、陽岱鋼四球、マギーの中前安打で陽岱鋼二進（マギーの代走重信）、坂本勇中飛のとき、二塁に進塁した重信が一塁へ帰塁する際に二塁ベースを踏まなかっためアピールアウト

◇８回（中１、巨０）

【中】（投手マシソン）堂上中前安打、松井雅の投前バントで堂上二進、又吉の代打遠藤三振、京田の中前安打で堂上一挙生還、大島中飛

【巨】（投手谷元）村田右飛、長野左飛、亀井右前安打、小林の代打石川三振

◇７回（両軍０）

【中】ゲレーロ二ゴロ、福田投ゴロ、藤井三飛

【巨】マギー三振、坂本勇三ゴロ、阿部投ゴロ

◇６回（両軍０）

【中】伊藤の代打谷遊ゴロ、（投手森福）京田左飛、大島四球（投手西村）、ビシエド一ゴロ

【巨】（投手又吉）小林、西村ともに三振、陽岱鋼遊ゴロ

◇５回（中３、巨０）

【中】ビシエド左飛、ゲレーロ左前安打、福田の左前安打でゲレーロ二進、藤井右中間５号３ラン、堂上遊ゴロ、松井雅二ゴロ

【巨】阿部三振、村田二ゴロ、長野左前安打、亀井中飛

◇４回（中０、巨４）

【中】若松、京田ともに三振、大島二ゴロ

【巨】村田右前安打、長野の中越二塁打で村田三進、亀井の一ゴロ失で村田生還、長野三進、小林の投前バントが犠打野選となり長野生還、亀井二進、大竹寛の三塁前バントで亀井三進、小林二進、陽岱鋼の三ゴロで亀井本塁狙うもタッチアウト、小林三進、マギーのとき陽岱鋼二盗、マギーの中前安打で小林、陽岱鋼ともに生還、（投手伊藤）坂本勇の三ゴロでマギー二封

◇３回（中１、巨０）

【中】大島左中間二塁打、ビシエド死球、ゲレーロの遊ゴロでビシエド二封、大島三進、福田の左翼線二塁打で大島生還、ゲレーロ三進、藤井死球で満塁、堂上中飛、松井雅一ゴロ

【巨】陽岱鋼左前安打、マギーのとき陽岱鋼二盗、松井雅が二塁へ悪送球し後ろへ逸れる間に陽岱鋼三進、マギー一ゴロ、坂本勇四球、阿部投ゴロ併殺打

◇２回（両軍０）

【中】福田、藤井ともに二ゴロ、堂上四球、松井雅四球で堂上二進、若松の三ゴロ野選で満塁、京田三振

【巨】村田、長野ともに遊ゴロ、亀井右前安打、小林の二塁内野安打で亀井一挙三進、大竹寛の二ゴロで小林二封

◇１回（両軍０）

【中】京田投ゴロ、大島左邪飛、ビシエド右前安打、ゲレーロ中飛

【巨】陽岱鋼三ゴロ、マギー中飛、坂本勇左前安打、阿部中飛