【巨人】Ｇ打線は９安打、７試合連続２ケタ安打でストップ…阪神戦試合経過

◆巨人６―１阪神（８日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（神１、巨Ｘ）

【神】（投手田原）ロジャース遊ゴロ、中谷三邪飛、梅野左翼線二塁打、大和の左前安打で梅野三進、伊藤隼の中前安打で梅野生還、大和三進、藤川の代打原口三振

◇８回（両軍０）

【神】（投手西村、一塁マギー、二塁寺内）高山三振、上本中飛、大山遊ゴロ

【巨】橋本到二ゴロ、小林右飛、西村の代打宇佐見中前安打、陽岱鋼三振

◇７回（両軍０）

【神】中谷三ゴロ、鳥谷四球、大和の右前安打で鳥谷二進、坂本の代打伊藤隼三振、松田の代打西岡遊ゴロ

【巨】（投手藤川、捕手梅野、三塁大山、伊藤隼左翼）阿部一ゴロ、村田二飛、長野中飛

◇６回（両軍０）

【神】（左翼橋本到）上本一ゴロ、福留三振、ロジャース三ゴロ

【巨】（左翼大山、右翼中谷）マイコラス三振、陽岱鋼左中間二塁打、マギー四球、坂本勇三ゴロ併殺打

◇５回（両軍０）

【神】坂本遊ゴロ、岩貞の代打北條二ゴロ、高山一ゴロ

【巨】（投手松田）長野遊ゴロ、石川二飛、小林遊飛

◇４回（両軍０）

【神】福留右翼線二塁打、ロジャース遊ゴロ、中谷遊撃内野安打、鳥谷三振、大和一ゴロ

【巨】マギー左前安打、坂本勇右飛、阿部二飛、村田三振

◇３回（神０、巨４）

【神】坂本四球、岩貞の三塁前バントで坂本二進、高山、上本ともに中飛

【巨】陽岱鋼四球、マギー四球で陽岱鋼二進、坂本勇の二直で陽岱鋼帰塁できずアウト、阿部の右前安打でマギー二進、村田四球で満塁、長野四球でマギー生還、なお満塁、石川の中前安打で阿部、村田ともに生還、長野三進、本塁送球の間に石川二進、小林四球で満塁、マイコラスの左前安打で長野生還、なお満塁、陽岱鋼三振

◇２回（神０、巨１）

【神】ロジャース中飛、中谷左越安打、鳥谷の三ゴロ失で中谷二進、大和の左飛で中谷帰塁できずアウト

【巨】長野一ゴロ、石川右越５号本塁打、小林右飛、マイコラス三振

◇１回（神０、巨１）

【神】高山三振、上本右邪飛、福留二飛

【巨】陽岱鋼四球、マギー一飛、坂本勇の左前安打で陽岱鋼二進、阿部の右前安打で陽岱鋼生還、坂本勇二進、村田二ゴロ併殺打