【巨人】阿部、２０００安打へ「Ｍ４」のまま…４打席で２打数無安打

◆巨人４―５阪神（９日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（神２、巨０）

【神】（投手カミネロ、左翼中井）俊介遊ゴロ、森越の代打伊藤隼中前安打、福留の右中間三塁打で伊藤隼生還、ロジャースの左犠飛で福留生還、中谷四球、高橋の代打北條中飛

【巨】（投手ドリス、二塁大和、遊撃北條）宇佐見左飛、中井三ゴロ、陽岱鋼遊ゴロ

◇８回（両軍０）

【神】（投手西村、二塁寺内）大和、梅野ともに三振、大山中飛

【巨】（投手高橋）村田一邪飛、亀井三振、橋本到捕ゴロ

◇７回（両軍０）

【神】（投手西村、二塁寺内）大和、梅野ともに三振、大山中飛

【巨】（投手高橋）村田一邪飛、亀井三振、橋本到捕ゴロ

◇６回（神０、巨１）

【神】（投手田原、捕手宇佐見）中谷中前安打、鳥谷の右前安打で中谷二進、大和の二ゴロで鳥谷タッチアウト、ダブルプレー、中谷三進、梅野敬遠四球、青柳の代打西岡右飛

【巨】（投手桑原）陽岱鋼二塁内野安打、マギーの右前安打で陽岱鋼二進、坂本勇の右飛で陽岱鋼三進、阿部の右犠飛で陽岱鋼生還、村田右飛

◇５回（両軍０）

【神】高山捕邪飛、上本遊ゴロ、福留四球、ロジャース左飛

【巨】阿部死球、村田の遊ゴロで阿部二封、亀井右飛、橋本到の右前安打で村田二進、小林の代打宇佐見の右前安打で満塁、畠の代打石川右飛

◇４回（両軍０）

【神】中谷三飛、鳥谷遊ゴロ、大和遊撃内野安打、梅野の投手内野安打で大和二進、青柳一邪飛

【巨】陽岱鋼三振、マギー一邪飛、坂本勇三振

◇３回（神１、巨０）

【神】青柳三振、高山左前安打、上本三振のとき高山二盗、福留の左翼線二塁打で高山生還、ロジャース右飛

【巨】橋本到、小林、畠三者連続三振

◇２回（両軍０）

【神】鳥谷中飛、大和二ゴロ、梅野三振

【巨】阿部遊ゴロ、村田三振、亀井二ゴロ

◇１回（神１、巨０）

【神】高山三邪飛、上本三振、福留右翼線二塁打、ロジャースの中前安打で福留生還、中谷一ゴロ

【巨】陽岱鋼四球、マギー二ゴロ併殺打、坂本勇三ゴロ