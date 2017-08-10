【巨人】寺内Ｖ打！阿部メッセ強襲打であと「３」…阪神戦経過

◆巨人５―２阪神（１０日・東京ドーム）

◇９回（神０、巨Ｘ）

【神】（投手カミネロ）梅野の代打伊藤隼、マテオの代打福留ともに二ゴロ、俊介三飛

◇８回（神０、巨３）

【神】（投手マシソン、捕手相川、一塁マギー、二塁寺内、右翼橋本到）中谷、鳥谷、大和三者連続三振

【巨】（投手マテオ）陽岱鋼四球、マギーの右前安打で陽岱鋼二進、坂本勇の中飛で陽岱鋼三進、マシソンの代打中井三振、村田四球で満塁、寺内の左翼線二塁打で陽岱鋼、マギー生還、村田三進、亀井の遊撃失で村田生還、寺内三進、橋本到三振

◇７回（両軍０）

【神】（投手西村）俊介四球、上本バント捕ゴロ併殺打、大山三塁内野安打、ロジャース遊ゴロ

【巨】（二塁大和、遊撃手北條）阿部投手内野安打、（投手桑原）村田の中前安打で阿部二進（阿部の代走重信）、長野の代打寺内の捕前バントで重信三進、村田二進、亀井四球で満塁、小林の代打橋本到の一ゴロで重信本封、なお満塁、西村の代打相川中飛

◇６回（神０、巨１）

【神】鳥谷中越三塁打、大和中飛、梅野のバント投ゴロで鳥谷本塁狙うもタッチアウト、メッセンジャー三振

【巨】内海の代打石川右越三塁打、陽岱鋼三ゴロ、マギーの右犠飛で石川生還、坂本勇中飛

◇５回（神０、巨１）

【神】大山遊ゴロ、ロジャース二ゴロ、中谷右飛

【巨】村田三振、長野左越１２号本塁打、亀井二飛、小林中飛

◇４回（両軍０）

【神】梅野中前安打、メッセンジャーの三前バントで梅野二進、俊介の二ゴロで梅野三進、上本三振

【巨】陽岱鋼一邪飛、マギー右越二塁打、坂本勇の三ゴロでマギー三進、阿部三振

◇３回（両軍０）

【神】大山中前安打、ロジャース右飛、中谷の中前安打で大山二進、鳥谷、大和ともに三振

【巨】亀井中飛、小林、内海ともに三振

◇２回（神２、巨０）

【神】中谷四球、鳥谷の右前安打で中谷一挙三進、大和三振、梅野の左前安打で中谷生還、鳥谷二進、メッセンジャーの投前バントで鳥谷三進、梅野二進、俊介の右前安打で鳥谷生還、梅野三進、上本遊ゴロ

【巨】阿部二直、村田三ゴロ、長野三振

◇１回（両軍０）

【神】俊介三ゴロ、上本右飛、大山左翼線二塁打、ロジャース三ゴロ

【巨】陽岱鋼三振、マギー右飛、坂本勇四球、阿部のとき坂本勇二盗死