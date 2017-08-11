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【巨人】猛打賞４人！　１５安打９得点で逆転勝利…広島戦経過

2017年8月11日22時26分  スポーツ報知
  • ８回１死、長野が遊撃内野安打を放ち、井端コーチ（左）と笑顔で握手する

　◆広島２―９巨人（１１日・マツダスタジアム）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【巨】（二塁上本）小林、田口ともに三振、陽岱鋼四球、マギー三振

　【広】松山遊飛、エルドレッド一飛、西川右前安打、佐藤の代打バティスタ三振

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手佐藤）寺内中飛、長野遊撃内野安打、亀井の代打相川一ゴロ併殺打

　【広】（左翼橋本到）磯村中飛、田中一塁内野安打、菊池三振、丸の右前安打で田中二進、鈴木右飛

　◇７回（両軍０）

　【巨】田口三振、陽岱鋼中前安打、マギーの左前安打で陽岱鋼二進、坂本勇三直、阿部一ゴロ

　【広】（一塁中井）鈴木右前二塁打、松山左飛、エルドレッド四球、西川の二ゴロで鈴木三進、エルドレッド二封、ヘーゲンズの代打新井三ゴロ

　◇６回（巨３、広０）

　【巨】（投手ヘーゲンズ、捕手磯村）陽岱鋼中前安打、マギーのとき暴投で陽岱鋼二進、マギーの右前安打で陽岱鋼一挙生還、坂本勇のときヘーゲンズのボークでマギー二進、坂本勇四球、阿部のとき捕逸でマギー三進、坂本二進、阿部四球で満塁、村田の左犠飛でマギー生還、長野四球で満塁、亀井の三ゴロで坂本生還、小林の遊ゴロで長野二封

　【広】（二塁寺内、三塁マギー）田中三邪飛、菊池遊ゴロ、丸三振

　◇５回（巨６、広０）

　【巨】小林四球、田口バント捕邪飛、陽岱鋼一邪飛、マギーの左前安打で小林二進、坂本勇四球で満塁、阿部の左翼線二塁打で小林、マギー、坂本一挙生還、村田の右前安打で阿部一挙生還、長野の投手内野安打を福井が悪送球し村田一挙三進、亀井の左中間二塁打で村田生還、長野三進、（投手中田）小林敬遠四球で満塁、田口の右前安打で長野生還、亀井本塁狙うもタッチアウト

　【広】西川四球、会沢遊ゴロ併殺打、中田の代打磯村二ゴロ

　◇４回（巨０、広２）

　【巨】坂本勇遊ゴロ、阿部三振、村田中前安打、長野の中前安打で村田二進、亀井右飛

　【広】菊池右翼線二塁打、丸三邪飛、鈴木左越２５号２ラン、松山中飛、エルドレッド遊飛

　◇３回（両軍０）

　【巨】小林中飛、田口三直、陽岱鋼左翼線二塁打、マギー右飛

　【広】会沢、福井ともに三ゴロ、田中一ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【巨】阿部左飛、村田中前安打、長野三振、亀井二ゴロ

　【広】松山右前安打、エルドレッド三ゴロ併殺打、西川二ゴロ

　◇１回（両軍０）

　【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー一飛、坂本勇右飛

　【広】田中左中間二塁打、菊池右飛、丸の中飛で田中三進、鈴木三ゴロ

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