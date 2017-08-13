【巨人】坂本勇、５試合連続で安打なし…広島戦試合経過
◆広島４―１巨人（１３日・マツダスタジアム）
【試合経過】
◇９回（巨０、広Ｘ）
【巨】（投手今村、左翼野間）坂本勇三振、阿部右前安打（代走寺内）、村田右飛、亀井一ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】（投手中崎）宇佐見四球、陽岱鋼中飛、マギー二ゴロ併殺打
【広】鈴木遊ゴロ、松山左飛、新井二ゴロ
◇７回（両軍０）
【巨】（投手一岡）村田左前安打、亀井遊飛、長野一飛、中川の代打石川三振
【広】（投手田原）田中二ゴロ、菊池二飛、丸遊飛
◇６回（巨１、広０）
【巨】陽岱鋼右前安打、右翼鈴木が打球を後逸しその間に陽岱鋼一挙三進、マギーの中前安打で陽岱鋼生還、坂本勇左飛、阿部二ゴロ併殺打
【広】西川、会沢、岡田の代打バティスタ三者連続三振
◇５回（巨０、広１）
【巨】長野、小林ともに左飛、今村の代打宇佐見二ゴロ
【広】（投手中川、捕手宇佐見）丸右前安打、鈴木のとき中川のボークで丸二進、鈴木の左前安打で丸三進、松山の二ゴロ併殺打で丸生還、新井三ゴロ
◇４回（両軍０）
【巨】坂本勇遊ゴロ、阿部四球、村田中飛、亀井一ゴロ
【広】西川左前安打、会沢の右前安打で西川一挙三進、岡田バント捕飛、田中三振、菊池中飛
◇３回（両軍０）
【巨】小林中飛、今村左前安打、陽岱鋼三振、マギー一直
【広】鈴木左飛、松山右前安打、新井三ゴロ併殺打
◇２回（両軍０）
【巨】村田三振、亀井二ゴロ、長野三振
【広】田中二ゴロ、菊池、丸ともに三振
◇１回（巨０、広３）
【巨】陽岱鋼中越三塁打、マギー、坂本勇ともに三振、阿部二ゴロ
【広】田中遊撃内野安打、菊池のとき田中二盗、菊池の右前安打で田中三進、右翼長野が送球時に転倒し（失策）、その間に田中生還、丸の右前安打で菊池二進、鈴木四球で満塁、松山の左犠飛で菊池生還、新井三振、西川の右前安打で丸一挙生還、鈴木三進、会沢死球で満塁、岡田二ゴロ