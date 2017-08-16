【巨人】坂本勇、２７打席ぶり安打の一発 陽１０００安打 小林２安打２打点…ヤクルト戦経過

◆ヤクルト２－８巨人（１６日・神宮）

◇９回（両軍０）

【巨】（投手中沢、遊撃西浦、中堅坂口、右翼飯原）マギー三振、坂本勇中飛、寺内三振

【ヤ】（投手田原）リベロ左飛、藤井二ゴロ、西浦左前安打、西田二直

◇８回（巨１、ヤ２）

【巨】長野中越二塁打（代走重信）、小林の一ゴロで重信三進、マイコラスの代打石川の三ゴロ失で重信生還、陽岱鋼遊ゴロ併殺打

【ヤ】（投手山口鉄、左翼重信、右翼亀井）奥村の代打西浦左中間二塁打、西田左越１号２ラン、村中の代打飯原左飛、坂口右前安打、（投手西村）山崎の代打荒木の二ゴロで坂口二封、バレンティンの左前安打で荒木一挙三進、山田中飛

◇７（巨１、ヤ０）

【巨】（投手村中）陽岱鋼四球、マギーの三ゴロで陽岱鋼二進、坂本勇の三ゴロ失で陽岱鋼三進、阿部の左前安打で陽岱鋼生還、坂本勇三進（阿部の代走寺内）、村田遊直、亀井三邪飛

【ヤ】（一塁マギー、二塁寺内）バレンティン左中間二塁打、山田、リベロ、藤井三者連続三振

◇６回（巨４、ヤ０）

【巨】マギー一ゴロ、坂本勇右越１３号本塁打、阿部右中間１４号本塁打、村田左前安打、亀井の投ゴロを原樹が二塁へ悪送球、その間に村田三進、長野の投ゴロで村田三本間で挟まれタッチアウト、亀井二進、小林の中越三塁打で亀井、長野生還、マイコラス三振

【ヤ】原樹の代打比屋根三振、坂口投ゴロ、山崎三振

◇５回（両軍０）

【巨】長野遊ゴロ、小林四球、マイコラス三振、陽岱鋼投直

【ヤ】藤井中飛、奥村、西田ともに三振

◇４回（両軍０）

【巨】坂本勇遊ゴロ失、阿部中飛、村田三振、亀井三邪飛

【ヤ】山崎遊撃内野安打、バレンティン、山田ともに三振、リベロの三ゴロで山崎二封

◇３回（巨１、ヤ０）

【巨】小林右前安打、マイコラス三前バントで小林二進、陽岱鋼の左翼線安打で小林生還、陽岱鋼二塁を狙うもタッチアウト、マギー二直

【ヤ】奥村三振、西田左中間二塁打、原樹の遊ゴロで西田三進、坂口遊ゴロ

◇２回（巨１、ヤ０）

【巨】阿部三振、村田遊ゴロ、亀井右越５号本塁打、長野中飛

【ヤ】山田三振、リベロ右飛、藤井一ゴロ

◇１回（両軍０）

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー三振、坂本勇中飛

【ヤ】坂口三振、山崎二ゴロ、バレンティン三ゴロ