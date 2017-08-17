【巨人】宮国、３回１／３を無失点 ２回途中から登板の中継ぎ陣好投…ヤクルト戦試合経過
◆ヤクルト４―３巨人（１７日・神宮）
【試合経過】
◇９回（巨０、ヤＸ）
【巨】（投手ルーキ、一塁武内）西村の代打石川三振、陽岱鋼右飛、マギー三振
◇８回（両軍０）
【巨】（投手石山、左翼坂口、右翼上田）村田三ゴロ、亀井三振のとき暴投で振り逃げ、長野、小林の代打相川ともに三振
【ヤ】（投手西村、捕手相川）中村遊ゴロ、荒木投ゴロ、西浦三ゴロ
◇７回（両軍０）
【巨】（投手松岡）マギー、坂本勇ともに三振、阿部遊ゴロ
【ヤ】坂口右前安打、山崎の投前バントで坂口二進、バレンティンの遊ゴロで坂口三進、山田敬遠四球、リベロ遊飛
◇６回（両軍０）
【巨】村田右飛、亀井二直失、長野の左前安打で亀井二進、小林四球で満塁、（投手近藤）宮国の代打橋本到三振、陽岱鋼の二ゴロで小林二封
【ヤ】（投手田原）中村中前安打、荒木の投前バントで中村二進、西浦中飛、近藤の代打大松三振
◇５回（両軍０）
【巨】陽岱鋼左飛、マギー一邪飛、坂本勇四球、阿部のとき坂本勇二盗、阿部左飛
【ヤ】坂口四球、山崎の一塁前バントで坂口二進、バレンティン三振、山田四球、リベロ三振
◇４回（両軍０）
【巨】長野四球、小林投ゴロ併殺打、宮国三振
【ヤ】荒木三邪飛、西浦右飛、星三振
◇３回（巨３、ヤ０）
【巨】小林左前安打、宮国の投前バントで小林二進、陽岱鋼の右前安打で小林三進、マギーの中犠飛で小林生還、坂本勇の右前安打で陽岱鋼二進、阿部四球で満塁、村田の左前安打で陽岱鋼、坂本勇ともに生還、阿部二進、亀井の左前安打で村田二進、阿部本塁狙うもタッチアウト
【ヤ】山田左飛、リベロ三振、中村遊ゴロ
◇２回（巨０、ヤ４）
【巨】村田二飛、亀井左飛、長野三振
【ヤ】リベロ右翼線二塁打、中村死球、荒木左越５号３ラン、西浦中前安打、星の捕前バントで西浦二進、坂口遊ゴロ、山崎の中前安打で西浦一挙生還、ホームへの送球間に山崎二進、（投手宮国）バレンティン右飛
◇１回（両軍０）
【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー右前安打、坂本勇右邪飛、阿部右飛
【ヤ】坂口左前安打、山崎二直、バレンティン中飛、山田二ゴロ