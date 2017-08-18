【巨人】マギー弾！坂本勇弾！陽岱鋼弾！最後は宇佐見弾！４発でねじ伏せた…ＤｅＮＡ戦経過

◆巨人９ｘ―７ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１８日・東京ドーム）

【試合経過】

◇１０回（Ｄ０、巨２Ｘ）

【Ｄ】倉本三振、桑原遊ゴロ、柴田中越二塁打、筒香四球で一、二塁、ロペス三振

【巨】村田左飛、長野、カミネロの代打中井左翼線二塁打、宇佐見右越１号２ランで巨人サヨナラ勝ち

◇９回（両軍０）

【Ｄ】（投手カミネロ）嶺井の代打乙坂二ゴロ、梶谷三振、エスコバーの代打戸柱左飛

【巨】（投手砂田、捕手戸柱）陽岱鋼、マギーともに三振、坂本勇四球、阿部二飛

◇８回（両軍０）

【Ｄ】（投手マシソン、捕手宇佐見、左翼橋本到）柴田四球、筒香二飛、ロペス四球で柴田二進、宮崎二ゴロ併殺打

【巨】長野右飛、マシソンの代打山本四球、宇佐見三振、橋本到中飛

◇７回（Ｄ２、巨３）

【Ｄ】（投手西村）ロペス四球、宮崎の中前安打でロペス二進、嶺井の投ゴロでロペス三進、宮崎二進、梶谷四球で満塁、平田の代打Ｇ．後藤の左前安打でロペス生還、なお満塁、倉本の左犠飛で宮崎生還、桑原中飛

【巨】（投手三上、二塁柴田）石川二ゴロ、小林の代打宇佐見四球、西村の代打橋本到の右翼線二塁打で宇佐見三進、陽岱鋼右越９号３ラン、マギー一飛、坂本勇左翼線二塁打、（投手エスコバー）阿部の投手内野安打で坂本勇三進、村田三直

◇６回（Ｄ４、巨２）

【Ｄ】筒香右翼線安打、ロペス三邪飛、宮崎の右前安打で筒香二進、嶺井の左翼線二塁打で筒香生還、宮崎三進、梶谷右中間１４号３ラン、石田中前安打、倉本三振、桑原の左前安打で石田二進、田中浩の三ゴロ失で満塁、筒香左飛

【巨】マギー中前安打、坂本勇左越１４号２ラン、阿部右飛、（投手平田）村田一ゴロ、長野中飛

◇５回（両軍０）

【Ｄ】倉本遊ゴロ、桑原左飛、田中浩三振

【巨】小林三振、田口二ゴロ、陽岱鋼遊ゴロ

◇４回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】嶺井三振、梶谷遊ゴロ、石田三振

【巨】マギー左越１３号本塁打、坂本勇右飛、阿部右翼線安打、村田の中前安打で阿部一挙三進、長野の投ゴロで村田二封、その間に阿部生還、石川三振

◇３回（両軍０）

【Ｄ】筒香中飛、ロペス二ゴロ、宮崎遊ゴロ

【巨】石川左前安打、小林の一ゴロで石川二進、田口投ゴロ、陽岱鋼遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【Ｄ】梶谷三振、石田左前安打、倉本三振、桑原の左前安打で石田二進、田中浩三ゴロ

【巨】阿部遊飛、村田中前安打、長野遊ゴロ併殺打

◇１回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】桑原中前安打、田中浩の投前バントで桑原二進、筒香の中前安打で桑原一挙生還、ロペス右飛、宮崎の右越二塁打で筒香三進、嶺井中飛

【巨】陽岱鋼三ゴロ、マギー、坂本勇ともに三振