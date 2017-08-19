【巨人】陽が逆転打、マギー満塁弾、菅野１３勝目…ＤｅＮＡ戦経過
2017年8月19日17時13分 スポーツ報知
◆巨人６―１ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）
◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）
【Ｄ】柴田右飛、筒香二ゴロ、ロペス三ゴロ
◇８回（両軍０）
【Ｄ】（二塁寺内）平田の代打Ｇ．後藤三ゴロ、倉本一ゴロ、（投手マシソン）桑原中飛
【巨】（投手尾仲）阿部一ゴロ、村田三振、亀井四球、長野三振
◇７回（Ｄ０、巨４）
【Ｄ】宮崎遊飛、嶺井の代打荒波三振、梶谷一ゴロ
【巨】（捕手戸柱）亀井四球、長野の左中間二塁打で亀井三進、小林四球で満塁、菅野三振、（投手平田）陽岱鋼三振、マギー中越１４号満塁本塁打、坂本勇三振 ◇６回（両軍０）
【Ｄ】倉本中前安打、桑原右飛、柴田のとき捕逸で倉本二進、柴田四球、筒香四球で満塁、ロペス三ゴロ併殺打
【巨】坂本勇三ゴロ、阿部右飛、村田三振
◇５回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】嶺井、梶谷、井納三者連続三振
【巨】亀井左中間二塁打、長野死球、小林のバント三ゴロで亀井三封、長野二進、菅野の投前バントで長野三進、小林二進、陽岱鋼の右翼線二塁打で長野、小林ともに生還、マギー右飛
◇４回（両軍０）
【Ｄ】筒香三振、ロペス二ゴロ、宮崎三振
【巨】坂本勇右飛、阿部三振、村田二ゴロ
◇３回（Ｄ１、巨０）
【Ｄ】井納三振、倉本三邪飛、桑原左越１３号本塁打、柴田左邪飛
【巨】菅野、陽岱鋼ともに三ゴロ、マギー遊ゴロ
◇２回（両軍０）
【Ｄ】宮崎三ゴロ、嶺井三振、梶谷中飛
【巨】村田中前安打、亀井左飛、長野三振、小林の三ゴロで村田二封
◇１回（両軍０）
【Ｄ】桑原二飛、柴田死球、筒香三邪飛、ロペスの三塁内野安打で柴田二進するもオーバーランしタッチアウト
【巨】陽岱鋼右翼線二塁打、マギーの二ゴロで陽岱鋼三進、坂本勇遊ゴロ、阿部二ゴロ