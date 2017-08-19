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【巨人】陽が逆転打、マギー満塁弾、菅野１３勝目…ＤｅＮＡ戦経過

2017年8月19日17時13分  スポーツ報知
  • お立ち台から陽を落としてふざけるマギー（中央、右は菅野）

　◆巨人６―１ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）

　◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）

　【Ｄ】柴田右飛、筒香二ゴロ、ロペス三ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【Ｄ】（二塁寺内）平田の代打Ｇ．後藤三ゴロ、倉本一ゴロ、（投手マシソン）桑原中飛

　【巨】（投手尾仲）阿部一ゴロ、村田三振、亀井四球、長野三振

　◇７回（Ｄ０、巨４）

　【Ｄ】宮崎遊飛、嶺井の代打荒波三振、梶谷一ゴロ

　【巨】（捕手戸柱）亀井四球、長野の左中間二塁打で亀井三進、小林四球で満塁、菅野三振、（投手平田）陽岱鋼三振、マギー中越１４号満塁本塁打、坂本勇三振　◇６回（両軍０）

　【Ｄ】倉本中前安打、桑原右飛、柴田のとき捕逸で倉本二進、柴田四球、筒香四球で満塁、ロペス三ゴロ併殺打

　【巨】坂本勇三ゴロ、阿部右飛、村田三振

　◇５回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】嶺井、梶谷、井納三者連続三振

　【巨】亀井左中間二塁打、長野死球、小林のバント三ゴロで亀井三封、長野二進、菅野の投前バントで長野三進、小林二進、陽岱鋼の右翼線二塁打で長野、小林ともに生還、マギー右飛

　◇４回（両軍０）

　【Ｄ】筒香三振、ロペス二ゴロ、宮崎三振

　【巨】坂本勇右飛、阿部三振、村田二ゴロ

　◇３回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】井納三振、倉本三邪飛、桑原左越１３号本塁打、柴田左邪飛

　【巨】菅野、陽岱鋼ともに三ゴロ、マギー遊ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】宮崎三ゴロ、嶺井三振、梶谷中飛

　【巨】村田中前安打、亀井左飛、長野三振、小林の三ゴロで村田二封

　◇１回（両軍０）

　【Ｄ】桑原二飛、柴田死球、筒香三邪飛、ロペスの三塁内野安打で柴田二進するもオーバーランしタッチアウト

　【巨】陽岱鋼右翼線二塁打、マギーの二ゴロで陽岱鋼三進、坂本勇遊ゴロ、阿部二ゴロ

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