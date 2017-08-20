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【巨人】坂本勇２打点、阿部１打点、村田３打点　クリーンアップで全得点…ＤｅＮＡ戦経過

2017年8月20日16時55分  スポーツ報知
  • １回１死一塁、村田が右中間に９号２ラン本塁打を放つ

　◆巨人６―１ＤｅＮＡ（２０日・東京ドーム）

　◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手西村）白崎二飛、筒香一ゴロ失、ロペス左飛、宮崎の遊ゴロで筒香二封

　◇８回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】（一塁マギー、二塁寺内）梶谷右越１５号本塁打、パットンの代打荒波三振、倉本中飛桑原三ゴロ

　【巨】（投手田中健、二塁白崎）長野左前安打、橋本到の捕前バントで長野二進、小林四球、畠の代打相川、陽岱鋼ともに三振

　◇７回（両軍０）

　【Ｄ】（左翼橋本到）ロペス一邪飛、宮崎中飛、戸柱三振

　【巨】（投手パットン）マギー右越安打、坂本勇四球でマギー二進、阿部の一ゴロ併殺打でマギー三進、村田投ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【Ｄ】倉本二塁内野安打、桑原の二ゴロで倉本二封、柴田左飛、筒香遊飛

　【巨】（投手尾中）小林遊ゴロ、畠、陽岱鋼ともに三振

　◇５回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】戸柱右飛、梶谷中飛、浜口三振

　【巨】畠三振、陽岱鋼三ゴロ、マギー左翼線二塁打、坂本勇の中前安打でマギー生還、阿部の右越安打で坂本三進、村田の右前安打で坂本生還、阿部三進、長野四球で満塁、石川の遊ゴロで長野二封

　◇４回（両軍０）

　【Ｄ】筒香、ロペスともに三振、宮崎右飛

　【巨】村田中前安打、長野四球で村田二進、石川の三ゴロで村田三進、長野二封、小林の捕前バントで村田タッチアウト、一塁に転送され小林アウト

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】倉本三振、桑原二飛、柴田左邪飛

　【巨】マギー二ゴロ、坂本勇三ゴロ、阿部二ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】ロペス三ゴロ、宮崎左前安打、戸柱中飛、梶谷四球で宮崎二進、浜口三振

　【巨】小林遊ゴロ、畠、陽岱鋼ともに三振

　◇１回（Ｄ０、巨４）

　【Ｄ】桑原中飛、柴田、筒香ともに三振

　【巨】陽岱鋼四球、マギー四球で陽二進、坂本勇の左前安打で陽生還、マギー三進、阿部の右犠飛でマギー生還、村田右中間９号２ラン、長野遊ゴロ、石川三振

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