【巨人】勝率５割復帰 阿部３打点、長野４打点…中日戦経過

ヒーローインタビューに答える阿部

◆中日２―９巨人（２２日・ナゴヤドーム）

◇９回（両軍０）

【巨】（投手祖父江）亀井二ゴロ、長野、小林ともに三ゴロ

【中】（投手田原、左翼重信、右翼橋本到）藤井左飛、高橋三振、武山の代打松井佑中前安打、祖父江の代打堂上遊飛

◇８回（巨０、中１）

【巨】（捕手武山）坂本勇右飛、阿部二ゴロ、村田遊飛

【中】（一塁マギー、二塁山本、遊撃寺内）阿知羅の代打工藤左前安打、京田遊飛、荒木の左前安打で工藤二進、大島中飛、ゲレーロの右前安打で工藤一挙生還、荒木二進、福田中飛

◇７回（両軍０）

【巨】マイコラス三振、陽岱鋼中前安打、マギー二ゴロ併殺打

【中】藤井三振、高橋遊ゴロ、松井雅三振

◇６回（巨２、中０）

【巨】（投手阿知羅）陽岱鋼右前安打、マギー四球で陽岱鋼二進、坂本勇の二ゴロで陽岱鋼三進、マギー二封、阿部のとき坂本勇二盗、阿部の右前安打で陽岱鋼生還、坂本勇三進、村田右飛、亀井四球で満塁、長野四球で坂本勇生還、なお満塁、小林右飛

【中】荒木二ゴロ、大島右前安打、ゲレーロのときボークで大島二進、ゲレーロの中飛で大島三進、福田三振

◇５回（巨３、中０）

【巨】坂本勇遊ゴロ、阿部二ゴロ、村田左前安打、亀井の中前安打で村田二進、長野右越１３号３ラン、小林右前安打、マイコラス三振

【中】福田死球、藤井の中前安打で福田二進、高橋三振、松井雅死球で満塁、丸山の代打遠藤三振、京田遊飛

◇４回（両軍０）

【巨】（投手丸山）マイコラス三振、陽岱鋼三ゴロ、マギー一ゴロ

【中】荒木遊ゴロ、大島三ゴロ、ゲレーロ三振

◇３回（巨４、中１）

【巨】マイコラス中前安打、陽岱鋼三振、マギー四球でマイコラス二進、坂本勇の左越二塁打でマイコラス生還、マギー三進、阿部の右前安打でマギー、坂本勇ともに生還、村田の右前安打で阿部一挙三進、亀井の一ゴロを福田がホームへ野選し、阿部生還、村田二進、長野の二ゴロで亀井二封、村田三進、小林捕邪飛

【中】高橋右越１号本塁打、松井雅左飛、吉見の代打岩崎三振、京田中飛

◇２回（両軍０）

【巨】亀井遊飛、長野、小林ともに三ゴロ

【中】ゲレーロ二ゴロ、福田、藤井ともに三ゴロ

◇１回（両軍０）

【巨】陽岱鋼投手内野安打、マギー三振、坂本勇のとき陽岱鋼二盗、坂本勇四球、阿部左飛、村田遊ゴロ

【中】京田三邪飛、荒木遊ゴロ、大島二ゴロ