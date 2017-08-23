【巨人】２番手・田原、５回途中から登板 ２／３無失点…中日戦試合経過

５回途中から登板した田原

◆中日４―１巨人（２３日・ナゴヤドーム）

【試合経過】

◇９回（巨０、中Ｘ）

【巨】（投手田島）坂本勇三ゴロ、阿部左飛、村田死球（代走寺内）、山口鉄の代打亀井左飛

◇８回（両軍０）

【巨】（投手又吉）宮国の代打橋本到一ゴロ、陽岱鋼死球、マギー一ゴロ併殺打

【中】（投手山口鉄、右翼橋本到）武山遊ゴロ、又吉の代打荒木左飛、京田中飛

◇７回（両軍１）

【巨】坂本勇左前安打、阿部三飛、村田右飛、長野の中前安打で坂本一挙三進、石川の右越二塁打で坂本生還、長野三進、小林の代打宇佐見二ゴロ

【中】（捕手宇佐見）谷左飛、大島左前安打、ゲレーロのとき大島二盗、捕手宇佐見が二塁へ悪送球しその間に大島三進、ゲレーロの投ゴロ失で大島生還、福田遊飛、松井佑の右前二塁打でゲレーロ三進、高橋三振

◇６回（両軍０）

【巨】田原の代打中井三振、陽岱鋼二ゴロ、マギー遊ゴロ

【中】（投手宮国）高橋四球、武山の遊ゴロで高橋二封、大野バント捕邪飛、京田三振

◇５回（両軍０）

【巨】長野三ゴロ、石川遊ゴロ、小林中飛

【中】谷左飛、大島右前安打、（投手田原）ゲレーロ左飛、福田の中前安打で大島一挙三進、松井佑三振

◇４回（巨０、中１）

【巨】陽岱鋼三振、マギー左前安打、坂本勇三振、阿部の左前安打でマギー二進、村田三ゴロ

【中】福田四球、松井佑の右中間二塁打で福田三進、高橋の左犠飛で福田生還、武山死球、大野のバント投ゴロで松井三封、武山二進、京田二ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】石川右邪飛、小林遊ゴロ、内海二直

【中】谷三振、大島二ゴロ、ゲレーロ三振

◇２回（両軍０）

【巨】阿部右前安打、村田三ゴロ併殺打、長野三振

【中】松井佑四球、高橋の右前安打で松井二進、武山の投前バントで松井三進、高橋二進、大野一ゴロ、京田三振

◇１回（巨０、中２）

【巨】陽岱鋼、マギーともに三振、坂本勇三ゴロ

【中】京田死球、谷の捕前バントで京田二進、大島の二ゴロで京田三進、ゲレーロ左越３１号２ラン、福田中飛