【巨人】９回はカミネロが締めて２１セーブ目…阪神戦試合経過

９回からマウンドに上がったカミネロ

◆巨人６―３阪神（２５日・東京ドーム）

【試合詳細】

◇９回（神０、巨Ｘ）

【神】（投手カミネロ）梅野の代打伊藤隼、伊藤一の代打板山ともに三振、俊介左前安打、上本三ゴロ

◇８回（両軍０）

【神】（投手マシソン、一塁マギー、二塁寺内）福留右前安打、中谷一邪飛、鳥谷中飛、北條勇直

【巨】（投手伊藤和）長野、西村の代打脇谷ともに三振、小林遊ゴロ

◇７回（両軍０）

【神】（投手西村、捕手小林）俊介三振、上本遊ゴロ、糸井左飛

【巨】阿部遊ゴロ、村田三振、亀井中飛

◇６回（両軍０）

【神】（右翼長野）鳥谷中飛、北條の遊ゴロを坂本勇が一塁悪送球し北條一挙二進、梅野の遊ゴロで北條三進、岩崎の代打大山二ゴロ

【巨】（投手石崎）宇佐見二ゴロ、田口の代打小林右前安打、陽岱鋼四球で小林二進、マギー左飛、坂本勇三振

◇５回（神０、巨５）

【神】上本左飛、糸井二塁内野安打、福留、中谷ともに三振

【巨】橋本到右前安打、宇佐見右越２号２ラン、田口三ゴロ、陽岱鋼右飛、マギー中前安打、坂本勇四球でマギー二進、（投手岩崎）阿部の右前安打でマギー生還、坂本勇三進、村田の左前安打で坂本勇生還、阿部二進、亀井の右前安打で阿部生還、村田三進、橋本到の代打長野三振

◇４回（両軍０）

【神】北條三ゴロ、梅野中前安打、青柳の投前バントで梅野二封、俊介三振

【巨】阿部中前安打、村田右飛、亀井一ゴロ併殺打

◇３回（両軍０）

【神】糸井一塁内野安打、福留二飛、中谷右邪飛、鳥谷のとき糸井二盗、鳥谷左飛

【巨】陽岱鋼投ゴロ、マギー左飛、坂本勇三振

◇２回（神２、巨０）

【神】鳥谷中前安打、北條の右前安打で鳥谷三進、梅野三振、青柳の右中間二塁打で鳥谷生還、北條三進、俊介の右前安打で北條生還、青柳三進、上本二ゴロ併殺打

【巨】橋本到三振、宇佐見、田口ともに二ゴロ

◇１回（両軍１）

【神】俊介左前安打、上本の投前バントで俊介二進、糸井中飛、福留の左中間二塁打で俊介生還、中谷捕飛

【巨】陽岱鋼三振、マギー右翼線二塁打、坂本勇の二ゴロでマギー三進、阿部の右翼線安打でマギー生還、村田四球で阿部二進、亀井右飛