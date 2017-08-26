【巨人】プロ初先発・谷岡３回５失点で初黒星…阪神戦経過

◆巨人４―８阪神（２６日・東京ドーム）

◇９回（両軍０）

【神】（投手宮国）北條三ゴロ、坂本三振、森越一邪飛

【巨】（投手ドリス）長野二飛、石川の代打亀井、宇佐見ともに三振

◇８回（神２、巨１）

【神】（投手山口鉄）森越四球、糸井右飛、高橋の代打俊介の中前安打で森越二進、福留四球で満塁、大山の左中間安打で森越、俊介ともに生還、福留二進、中谷右飛、鳥谷の遊ゴロで大山二封

【巨】（投手マテオ、右翼俊介）山口鉄の代打脇谷二ゴロ、陽岱鋼遊撃内野安打、マギー遊飛、坂本勇の中前安打で陽岱鋼二進、阿部の右前安打で陽岱鋼一挙生還、坂本勇二進、村田の遊ゴロで阿部二封

◇７回（神１、巨０）

【神】福留三振、ロジャース左翼線二塁打（代走大山）、中谷中飛、鳥谷敬遠四球、北條の左前安打で大山一挙生還、鳥谷二進、坂本三振

【巨】（一塁大山）長野二ゴロ、石川三振、（投手高橋）宇佐見三振

◇６回（両軍０）

【神】（投手田原）坂本四球、能見の代打森越の投前バントで坂本二進、糸井の一ゴロで坂本三進、上本二ゴロ

【巨】（投手桑原、二塁森越）坂本勇三ゴロ、阿部二ゴロ、村田三ゴロ

◇５回（両軍０）

【神】中谷三ゴロ、鳥谷一ゴロ、北條遊ゴロ

【巨】中川の代打相川中飛、陽岱鋼三振、マギー遊ゴロ

◇４回（神０、巨３）

【神】（投手中川）糸井遊ゴロ失、上本三振、福留の遊ゴロで糸井二封、ロジャース右飛

【巨】マギー四球、坂本勇中飛、阿部の中前安打でマギー二進、村田の右中間二塁打でマギー生還、阿部三進、長野三振、石川の右中間二塁打で阿部、村田ともに生還、宇佐見一ゴロ

◇３回（両軍０）

【神】鳥谷左飛、北條一邪飛、坂本四球、能見三振

【巨】石川中前安打、宇佐見のとき暴投で石川二進、宇佐見三振、谷岡の代打中井三ゴロ、陽岱鋼遊ゴロ

◇２回（神５、巨０）

【神】鳥谷四球、北條三振、坂本の左前安打で鳥谷二進、能見のバント投ゴロで鳥谷三封、坂本二進、糸井右越１１号３ラン、上本四球、福留の左前安打で上本二進、ロジャースの右中間二塁打で上本、福留ともに生還、中谷右邪飛

【巨】阿部中飛、村田遊ゴロ、長野三振

◇１回（両軍０）

【神】糸井三振、上本左前安打、福留の中前安打で上本一挙三進、ロジャース三振、中谷三ゴロ

【巨】陽岱鋼三振、マギー中前安打、坂本勇三振、阿部のときマギー二盗失敗