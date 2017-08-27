【巨人】畠の好投で勝率５割復帰 ７回大量６得点で援護…阪神戦経過

力投する先発の畠 巨人先発投手の畠

◆巨人６―０阪神（２７日・東京ドーム）

◇９回（神０、巨Ｘ）

【神】（投手カミネロ）岩崎の代打大山三振、糸井中前安打、森越の代打板山三振、福留右飛

◇８回（両軍０）

【神】（投手マシソン、二塁寺内、三塁マギー、左翼橋本到）鳥谷二ゴロ、北條左翼、坂本三振

【巨】（投手岩崎）橋本到、長野ともに遊ゴロ、小林右前安打、寺内の左翼線二塁打で小林三進、陽岱鋼三振

◇７回（神０、巨６）

【神】福留遊ゴロ、ロジャース三振、中谷遊ゴロ

【巨】阿部二ゴロ、村田死球（代走重信）、亀井のとき重信二盗、亀井の右中間二塁打で重信生還、長野のとき暴投で亀井三進、長野四球、（投手桑原）（三塁走者亀井に代走橋本到）小林の二塁バント内野安打で橋本到生還、長野二進、畠の代打脇谷の右前安打で満塁、陽岱鋼の中前安打で長野、小林生還、脇谷二進、（投手石崎）マギーの二ゴロ野選で脇谷一挙生還、陽岱鋼一挙三進、坂本勇四球で満塁、阿部の左犠飛で陽岱鋼生還、重信二ゴロ

◇６回（両軍０）

【神】北條左中間二塁打、坂本の投前バントで北條三進、藤浪三振、糸井四球、上本の代打伊藤隼三振

【巨】（二塁森越）陽岱鋼三振、マギー右飛、坂本勇三ゴロ

◇５回（両軍０）

【神】ロジャース三振、中谷右飛、鳥谷三振

【巨】長野三ゴロ、小林、畠ともに三振

◇４回（両軍０）

【神】糸井、上本ともに三振、福留遊飛

【巨】坂本勇四球、阿部のとき捕逸で坂本勇二進、阿部の中飛で坂本勇三進、村田、亀井ともに三振

◇３回（両軍０）

【神】北條、坂本ともに三ゴロ、藤浪三振

【巨】畠三振、陽岱鋼四球、マギーのとき陽岱鋼二盗失敗、マギー三振

◇２回（両軍０）

【神】ロジャース四球、中谷二ゴロ併殺打、鳥谷右飛

【巨】亀井遊ゴロ、長野一ゴロ、小林三ゴロ

◇１回（両軍０）

【神】糸井、上本、福留三者連続三振

【巨】陽岱鋼三振、マギー中前安打、坂本勇三振、阿部の右前安打でマギー二進、村田左飛