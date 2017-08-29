【巨人】村田、１５年連続２ケタ本塁打も空砲…広島戦経過
◆巨人１―２広島（２９日・東京ドーム）
◇９回（両軍０）
【広】（投手マシソン、捕手宇佐見）安部一ゴロ、岩本右飛、西川中前安打、野間遊飛
【巨】（投手中崎）陽岱鋼中飛、マギー三振、坂本勇中飛
◇８回（両軍０）
【広】（投手西村）会沢遊撃内野安打（代走野間）、今村の代打石原の投前バントで野間二進、田中四球、菊池の遊ゴロで野間三進、田中二封、丸のとき菊池二盗、丸四球で満塁、松山遊ゴロ
【巨】（投手ジャクソン、捕手石原、右翼野間）長野三振、小林の代打脇谷二ゴロ、西村の代打宇佐見遊ゴロ
◇７回（両軍０）
【広】松山遊飛、安部中前安打、岩本のとき安部二盗、岩本、西川ともに三振
【巨】（投手今村）坂本勇中飛、阿部右前安打、村田三振、亀井左飛
◇６回（両軍０）
【広】田中一ゴロ、菊池三振、丸投ゴロ
【巨】長野左越安打、小林の投前バントで長野二進、マイコラス二飛、陽岱鋼四球、マギー二ゴロ
◇５回（広２、巨０）
【広】安部三振、岩本四球、西川右中間４号２ラン、会沢三振、野村二ゴロ
【巨】マギー三ゴロ、坂本勇中飛、阿部中前安打、村田四球で阿部二進、亀井投ゴロ
◇４回（両軍０）
【広】菊池中飛、丸、松山ともに三振
【巨】亀井中前安打、長野の遊ゴロで亀井二進、小林の右前安打で亀井三進、マイコラススリーバント失敗で三振、陽岱鋼遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【広】会沢三振、野村遊ゴロ、田中二飛
【巨】陽岱鋼四球、マギーの右中間二塁打で陽岱鋼三進、坂本勇一邪飛、阿部右飛、村田遊ゴロ
◇２回（広０、巨１）
【広】松山右前安打、安部の一塁前バントで松山二進、岩本、西川ともに三振
【巨】阿部右飛、村田左越１０号本塁打、亀井四球、長野一塁内野安打、小林捕邪飛、マイコラス三振
◇１回（両軍０）
【広】田中一ゴロ、菊池三振、丸左飛
【巨】陽岱鋼二ゴロ、マギー三ゴロ、坂本勇二ゴロ