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【巨人】村田、１５年連続２ケタ本塁打も空砲…広島戦経過

2017年8月29日21時11分  スポーツ報知
  • ２回１死、先制の左越え本塁打を放つ村田（捕手・会沢＝カメラ・酒井　悠一）

　◆巨人１―２広島（２９日・東京ドーム）

　◇９回（両軍０）

　【広】（投手マシソン、捕手宇佐見）安部一ゴロ、岩本右飛、西川中前安打、野間遊飛

　【巨】（投手中崎）陽岱鋼中飛、マギー三振、坂本勇中飛

　◇８回（両軍０）

　【広】（投手西村）会沢遊撃内野安打（代走野間）、今村の代打石原の投前バントで野間二進、田中四球、菊池の遊ゴロで野間三進、田中二封、丸のとき菊池二盗、丸四球で満塁、松山遊ゴロ

　【巨】（投手ジャクソン、捕手石原、右翼野間）長野三振、小林の代打脇谷二ゴロ、西村の代打宇佐見遊ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【広】松山遊飛、安部中前安打、岩本のとき安部二盗、岩本、西川ともに三振

　【巨】（投手今村）坂本勇中飛、阿部右前安打、村田三振、亀井左飛

　◇６回（両軍０）

　【広】田中一ゴロ、菊池三振、丸投ゴロ

　【巨】長野左越安打、小林の投前バントで長野二進、マイコラス二飛、陽岱鋼四球、マギー二ゴロ

　◇５回（広２、巨０）

　【広】安部三振、岩本四球、西川右中間４号２ラン、会沢三振、野村二ゴロ

　【巨】マギー三ゴロ、坂本勇中飛、阿部中前安打、村田四球で阿部二進、亀井投ゴロ

　◇４回（両軍０）

　【広】菊池中飛、丸、松山ともに三振

　【巨】亀井中前安打、長野の遊ゴロで亀井二進、小林の右前安打で亀井三進、マイコラススリーバント失敗で三振、陽岱鋼遊ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【広】会沢三振、野村遊ゴロ、田中二飛

　【巨】陽岱鋼四球、マギーの右中間二塁打で陽岱鋼三進、坂本勇一邪飛、阿部右飛、村田遊ゴロ

　◇２回（広０、巨１）

　【広】松山右前安打、安部の一塁前バントで松山二進、岩本、西川ともに三振

　【巨】阿部右飛、村田左越１０号本塁打、亀井四球、長野一塁内野安打、小林捕邪飛、マイコラス三振

　◇１回（両軍０）

　【広】田中一ゴロ、菊池三振、丸左飛

　【巨】陽岱鋼二ゴロ、マギー三ゴロ、坂本勇二ゴロ

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