注 目
プロ野球速報
侍Ｕ１８情報 高校野球
ホーム
巨人
野球
サッカー
スポーツ
ゴルフ
芸能
社会
競馬
ギャンブル
レジャー
釣り
お知らせ
巨人
スコア
日程
順位表
個人成績
ファーム
三平コラム
名鑑
写真
ブログ
Twitter
【巨人】３点リードの９回表１死で降雨中断に
2017年9月1日21時32分 スポーツ報知
８回無死一、二塁、長野の右前適時打で生還した二塁走者・重信（捕手は戸柱）
◆ＤｅＮＡ―巨人（１日・横浜）
ＤｅＮＡ―巨人２１回戦（横浜）は、巨人が３点リードの９回１死となった午後９時２２分に降雨のため中断に入った。
ＤｅＮＡの８回の攻撃ころから激しく降り始めた。
試合詳細
ツイート
ニュース
順位表
スコア速報
【巨人】８回２死満塁でカミネロが梶谷から三振 その後降雨コールド…ＤｅＮＡ戦試合経過
（9月1日 22:29）
鈴木尚広さんトークショーをＨＯＯＴＥＲＳ渋谷店で９・３０開催 伝統の一戦を生解説
（9月1日 22:02）
【巨人】降雨コールドで初戦勝利し１．５差！菅野は自己最多１４勝目
（9月1日 21:57）
【巨人】３点リードの９回表１死で降雨中断に
（9月1日 21:32）
【巨人】阿部１５号ソロで待望の追加点！６回終え２―０に
（9月1日 20:17）
【巨人】菅野、５回まで９２球５安打２四球も無失点
（9月1日 19:52）
【巨人】小林が２回に先制打！ ＤｅＮＡとの３位攻防戦第１Ｒ
（9月1日 18:53）
【巨人】菅野、Ａクラス攻防第１Ｒ先発 ＤｅＮＡは井納…スタメン発表
（9月1日 17:29）
【巨人】高橋監督、１失点リレーの投手陣称える
（9月1日 07:00）
【巨人】長野１４０メートル弾 亀井と６＆７番コンビでベイ戦も頼むぞ！
（9月1日 06:00）
【巨人】マシソン外国人投手初の１５０ホールド「とても光栄」「巨人には感謝しかない」
（9月1日 06:00）
【巨人】田口快投１２勝目でついに貯金１、ＣＳへ２・５差でＤｅＮＡと敵地３連戦
（9月1日 06:00）
【巨人】沢村が今季初１軍昇格！ １日ＤｅＮＡ戦から
（9月1日 05:50）
【巨人】田口、チームに「貯金ができたのでよかったです」自身８連勝で１２勝目
（8月31日 21:21）
【巨人】４安打３得点で逃げ切り勝ち…広島戦試合経過
（8月31日 21:03）
【巨人】殊勲打・長野、田口に「今度ごちそうしてもらおうと思います」
（8月31日 20:55）
【巨人】９７日ぶり貯金１！ 田口８連勝で広島Ｍ再点灯阻止
（8月31日 20:33）
【巨人】田口、７回１失点で勝ち投手の権利持って降板
（8月31日 20:16）
【巨人】５回終えて３点リード…田口は１安打投球
（8月31日 19:29）
【巨人】長野、２回に先制１４号ソロ…左翼側バルコニー席飛び込む
（8月31日 18:54）
林家三平のドームすいません
写真部G担 G-Photobook
コラムでＨＯ！
一覧へ
与党も野党も…「昭和の選挙」からの脱却はいつになるのだろうか
（9月1日 16:00）
ＡＫＢリアル豆腐プロレスは是か非か…金曜８時のプロレスコラム
（9月1日 08:00）
内田篤人がドイツ２部に移籍を決めた「２つの理由」
（8月31日 16:00）
Ｊ１神戸、監督交代の舞台裏
（8月30日 16:00）
前橋育英・飯島、鳥肌立ち震えた“骨折弾”…ルーキー記者が見た甲子園（３）
（8月30日 14:00）
今日の
スポーツ報知
（東京版）
スポーツ報知
の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ
（最新更新分）
一覧へ
きょうは◎〇▲大本線的中！！
南関東ブログ
9月1日
松阪牛を食べ歩く
歩くLOVE
9月1日
隣のレジェンド 恩師の励まし
ランナーズ報知
9月1日
田口8連勝で12勝目。貯金１！巨人3-1広島＠東京ﾄﾞｰﾑ
G-Photobook
8月31日
アフタヌーンティーを楽しむ
千春ちゃんの今週はコレッ！
8月31日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
巨人
> 写真
野球
> プロ野球
> プロ野球速報
> MLB
> 高校野球
> アマ野球
> その他
> 写真
サッカー
> 日本代表
> 国内
> 海外
> 写真
スポーツ
> 相撲
> ボクシング
> 球技
> 冬スポ
> 格闘技
> その他
> 写真
ゴルフ
芸能
> 写真
社会
競馬
> 写真
ギャンブル
> 競輪
> ボート
> オート
doスポーツ
> ゴルフ情報
> 釣り
> ランニング
> ボーイズリーグ
趣味
> ゲーム
> パチンコ
事業
> スポーツ
> 文化・芸能
> 表彰
PR
フォトサービス
ショップ報知
会社案内
> 企業理念・編集指針
> サイトポリシー
> 購読案内
> バックナンバー
> お問い合わせ
> 広告ガイド
報知社会福祉事業団
スポーツ報知
見出し、記事、写真の無断転載を禁じます。Copyright © The Hochi Shimbun.