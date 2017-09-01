注 目 プロ野球速報   侍Ｕ１８情報　高校野球
Facebook
Twitter

【巨人】３点リードの９回表１死で降雨中断に

2017年9月1日21時32分  スポーツ報知
  • ８回無死一、二塁、長野の右前適時打で生還した二塁走者・重信（捕手は戸柱）

　◆ＤｅＮＡ―巨人（１日・横浜）

　ＤｅＮＡ―巨人２１回戦（横浜）は、巨人が３点リードの９回１死となった午後９時２２分に降雨のため中断に入った。

　ＤｅＮＡの８回の攻撃ころから激しく降り始めた。

試合詳細
  • 楽天SocialNewsに投稿！
ニュース 順位表スコア速報
林家三平のドームすいません
写真部G担 G-Photobook
矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ