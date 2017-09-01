【巨人】８回２死満塁でカミネロが梶谷から三振 その後降雨コールド…ＤｅＮＡ戦試合経過

８回２死満塁でマウンドに上がったカミネロ

◆ＤｅＮＡ０―３巨人＝９回表１死降雨コールド＝（１日・横浜）

【試合経過】

◇９回

【巨】（投手エスコバー、捕手高城）マギー三振（巨０ｘ）

◇８回

【巨】（投手平田）村田死球（代走重信）、亀井の一塁内野安打で重信二進、長野の右前安打で重信一挙生還、亀井二進、小林の三塁前バントで亀井三進、長野二進、菅野の代打脇谷三振、陽岱鋼三ゴロ

【Ｄ】（投手西村、二塁寺内、三塁マギー）柴田右前安打、筒香三振、ロペスの三塁内野安打で柴田二進、宮崎三振、戸柱のとき捕逸で柴田三進、ロペス二進、戸柱四球で満塁（戸柱の代走高城）、（投手カミネロ、中堅橋本到）梶谷三振

（巨１、Ｄ０）

◇７回

【巨】菅野二ゴロ、陽岱鋼左翼線二塁打、マギー三振、坂本勇四球、（投手田中健）阿部中飛

【Ｄ】梶谷三振、田中健の代打乙坂投ゴロ失、菅野が一塁へ悪送球し、乙坂二進、倉本左飛、桑原三直

（両軍０）

◇６回

【巨】阿部右越１５号本塁打、村田左前安打、亀井中飛、長野三振、小林二ゴロ

【Ｄ】ロペス左前安打、宮崎二ゴロ併殺打、戸柱二ゴロ

（巨１、Ｄ０）

◇５回

【巨】菅野三ゴロ、陽岱鋼中前安打、マギーの遊ゴロで陽岱鋼二進、坂本勇三ゴロ

【Ｄ】桑原遊飛、柴田投ゴロ、筒香三振

（両軍０）

◇４回

【巨】阿部二ゴロ、村田四球、亀井左飛、長野の中前安打で村田二進、小林の三ゴロで長野二封

【Ｄ】戸柱遊飛、梶谷四球、井納の投前バントで梶谷二進、倉本二ゴロ

（両軍０）

◇３回

【巨】陽岱鋼一ゴロ、マギー遊直、坂本勇三ゴロ

【Ｄ】倉本投手強襲内野安打、桑原の左前安打で倉本二進、柴田の投前バントで倉本三進、桑原二進、筒香四球で満塁、ロペス遊飛、宮崎二ゴロ

（両軍０）

◇２回

【巨】阿部一ゴロ、村田三ゴロ、亀井四球、長野の中前安打で亀井一挙三進、小林の中前安打で亀井生還、長野二進、菅野一ゴロ

【Ｄ】宮崎左前安打、戸柱の中前安打で宮崎二進、梶谷左飛、井納バント投ゴロ併殺打

（巨１、Ｄ０）

◇１回

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー三振、坂本勇二直

【Ｄ】桑原三ゴロ、柴田左飛、筒香右前安打、ロペス右邪飛

（両軍０）