【巨人】畠、７回５安打１失点５勝目！マギー３安打チャンスメーク…ＤｅＮＡ戦試合経過
◆ＤｅＮＡ１―３巨人（２日・横浜）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【巨】マギー遊ゴロ、坂本勇投ゴロ、阿部二ゴロ
【Ｄ】（投手カミネロ、一塁マギー、二塁寺内）柴田一ゴロ、筒香四球、ロペスのとき暴投で筒香二進、ロペス四球（ロペスの代走田中浩）、宮崎中飛、嶺井投ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】（投手砂田、捕手嶺井、右翼乙坂）亀井二ゴロ、小林四球、畠の代打相川左飛、陽岱鋼一ゴロ
【Ｄ】（投手西村）乙坂遊撃内野安打、倉本二ゴロ併殺打、桑原二ゴロ
◇７回（巨１、Ｄ０）
【巨】畠三振、陽岱鋼遊ゴロ、マギー左前安打、坂本勇四球でマギー二進、（投手田中健）阿部の右翼線二塁打でマギー生還、坂本勇三進、村田四球で満塁、長野の遊ゴロで村田二封
【Ｄ】宮崎二ゴロ、戸柱の代打嶺井一邪飛、梶谷三振
◇６回（巨１、Ｄ０）
【巨】マギー右前安打、坂本勇四球でマギー二進、阿部中飛、村田のとき暴投でマギー三進、坂本勇二進、村田四球で満塁、（投手尾仲）長野三振、石川の代打亀井のとき暴投でマギー生還、坂本勇三進、長野二進、亀井四球で満塁、小林の三ゴロで亀井二封
【Ｄ】（左翼亀井）柴田遊直、筒香三振、ロペス捕邪飛
◇５回（両軍０）
【巨】小林三ゴロ、畠三振、陽岱鋼三振
【Ｄ】石田二ゴロ、倉本二飛、桑原中前安打、柴田のとき桑原二盗失敗
◇４回（巨１、Ｄ０）
【巨】陽岱鋼三振、マギー中越二塁打、坂本勇三振、阿部四球、村田四球で満塁、長野四球でマギー生還、なお満塁、石川右邪飛
【Ｄ】宮崎三ゴロ、戸柱中飛、梶谷三振
◇３回（巨０、Ｄ１）
【巨】石川遊ゴロ、小林四球、畠バント投ゴロ併殺打
【Ｄ】倉本三振、桑原左中間二塁打、柴田三振、筒香の右翼線安打で桑原一挙生還、ロペス二ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】阿部一ゴロ、村田、長野ともに三ゴロ
【Ｄ】ロペス遊飛、宮崎左前安打、戸柱中飛、梶谷四球で宮崎二進、石田遊ゴロ
◇１回（両軍０）
【巨】陽岱鋼一飛、マギー遊ゴロ、坂本勇三ゴロ
【Ｄ】桑原三振、柴田中前安打、筒香三振のとき柴田二盗失敗で併殺