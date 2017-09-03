【巨人】マシソンが３敗目…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＤｅＮＡ１―０巨人（３日・横浜）

【試合経過】

◇９回（巨０、ＤＸ）

【巨】橋本到遊撃内野安打、陽岱鋼の投前バントで橋本到二進、マギーの三塁内野安打で一、三塁（マギーの代走重信）、坂本勇のとき重信二盗、坂本勇右飛、阿部遊ゴロ

◇８回（巨０、Ｄ１）

【巨】長野四球、亀井のバント投ゴロで長野二封、小林二ゴロ併殺打

【Ｄ】（投手マシソン、右翼橋本到）浜口の代打乙坂二ゴロ、倉本右前安打、桑原の右前安打と右翼橋本到の失策で一、三塁、柴田の中犠飛で倉本生還、筒香三振

◇７回（両軍０）

【巨】マギー遊撃内野安打、坂本勇三直、阿部中飛、村田三振

【Ｄ】ロペス三振、宮崎捕邪飛、梶谷中前安打、高城のとき梶谷二盗、高城三振

◇６回（両軍０）

【巨】小林右前安打、マイコラスのバント投ゴロで小林二封、陽岱鋼三ゴロ併殺打

【Ｄ】桑原、柴田、筒香いずれも三振

◇５回（両軍０）

【巨】村田、長野ともに遊ゴロ、亀井遊飛

【Ｄ】高城三ゴロ、浜口三振、倉本遊ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】マギー左飛、坂本勇三振、阿部一邪飛

【Ｄ】ロペス三飛、宮崎二飛、梶谷三振

◇３回（両軍０）

【巨】小林四球、マイコラスのバント捕ゴロで小林二封、陽岱鋼二ゴロ併殺打

【Ｄ】浜口捕ゴロ、倉本左翼線安打、桑原左前安打で倉本二進、柴田、筒香ともに三振

◇２回（両軍０）

【巨】村田三振、長野二ゴロ、亀井一ゴロ

【Ｄ】宮崎右飛、梶谷左飛、高城三振

◇１回（両軍０）

【巨】陽岱鋼投ゴロ、マギー四球、坂本勇右飛、阿部二ゴロ

【Ｄ】桑原三振、柴田右中間二塁打、筒香の二ゴロで柴田三進、ロペス一飛