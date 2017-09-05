【巨人】２６年ぶり松本で劇的勝利 寺内がプロ初のサヨナラ本塁打…中日戦経過

◆巨人１１ｘ―８中日＝延長１１回＝（５日・松本）

◇１１回（中０、巨３Ｘ）

【中】（一塁中井）近藤三ゴロ、京田一ゴロ、工藤二ゴロ

【巨】亀井右前安打、長野の投前バント内野安打で亀井二進、宇佐見のとき暴投で亀井三進、長野二進、宇佐見三振、寺内左越１号３ランでサヨナラ

◇１０回（両軍０）

【中】（投手カミネロ、中堅橋本到）藤井一ゴロ、武山、亀沢ともに二ゴロ

【巨】（投手福谷、捕手木下拓）マギー遊ゴロ失（代走重信）、坂本勇のバント捕ゴロで重信二封、橋本到のとき暴投で坂本勇二進、橋本到の一ゴロで坂本勇三進、村田右飛

◇９回（中０、巨３）

【中】（投手篠原）ゲレーロ左飛、福田三振、又吉の代打堂上左前安打、高橋三振

【巨】（投手田島、三塁堂上、左翼工藤）篠原の代打橋本到右前安打、村田右飛、亀井の一ゴロで橋本到二進、長野の中前安打で橋本到一挙生還、宇佐見右越３号２ラン、寺内四球、陽岱鋼投ゴロ

◇８回（両軍０）

【中】（投手中川、捕手宇佐見）亀沢二飛、遠藤の代打近藤二ゴロ、京田投ゴロ

【巨】（投手又吉、中堅近藤）陽岱鋼、マギー、坂本勇三者連続三振

◇７回（中５、巨０）

【中】（投手西村、一塁マギー、二塁寺内）亀沢左前安打、遠藤のバント投前安打で亀沢二進、京田三振、ゲレーロの右前安打で亀沢一挙生還、遠藤三進、福田の右前安打で遠藤生還、ゲレーロ一挙三進、松井佑死球で満塁、高橋三振、祖父江の代打藤井の左中間二塁打でゲレーロ、福田、松井佑一挙生還、武山三ゴロ

【巨】（投手谷元、右翼藤井）村田三振、亀井中前安打、長野の中前安打で亀井二進、小林の代打宇佐見、寺内ともに三振

◇６回（中２、巨１）

【中】ゲレーロ左前安打、福田の左翼線二塁打でゲレーロ三進、松井佑中飛、（投手池田）高橋捕邪飛、松井雅の代打谷の左前安打でゲレーロ、福田ともに生還、三ツ間の代打武山三振

【巨】（投手祖父江、捕手武山）池田の代打石川右前安打、陽岱鋼三振のとき石川二盗、マギーの右翼線二塁打で石川生還、坂本勇の二ゴロでマギー三進、脇谷二ゴロ

◇５回（中０、巨３）

【中】亀沢二ゴロ、遠藤右前安打、京田遊ゴロ併殺打

【巨】陽岱鋼左前安打、マギー左越１５号２ラン、坂本勇左前安打、脇谷の右前安打で坂本一挙三進、（投手三ツ間）村田四球で満塁、亀井の三ゴロで坂本生還、脇谷三封、村田二進、長野三振、小林一ゴロ

◇４回（中０、巨１）

【中】松井佑二ゴロ、高橋右前安打、松井雅左飛、伊藤二ゴロ

【巨】脇谷中前安打、村田の遊ゴロ失で脇谷二進、亀井右飛、長野四球で満塁、小林の中犠飛で脇谷生還、宮国投ゴロ

◇３回（両軍０）

【中】（一塁脇谷）遠藤右中間三塁打、京田一ゴロ、ゲレーロの三ゴロで遠藤三本間に挟まれタッチアウト、その間にゲレーロ二進、福田三振

【巨】小林三ゴロ、宮国三振、陽岱鋼四球、マギーの右前安打で陽岱鋼二進、坂本勇の三ゴロで陽岱鋼三封

◇２回（中１、巨０）

【中】福田右飛、松井佑左飛、高橋右前安打、松井雅の中前二塁打で高橋三進、伊藤の左前安打で高橋生還、松井雅三進、亀沢左飛

【巨】村田中飛、亀井二ゴロ、長野三振

◇１回（両軍０）

【中】亀沢三振、遠藤中飛、京田右翼線二塁打、ゲレーロ三振

【巨】陽岱鋼一邪飛、マギー四球、坂本勇四球でマギー二進、阿部遊ゴロ併殺打