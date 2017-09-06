【巨人】安打は初回先頭の陽岱鋼と６回先頭の脇谷のみ…中日戦試合経過
2017年9月6日21時15分 スポーツ報知
◆巨人０―４中日（６日・前橋）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【中】（投手中川、捕手宇佐見）大野三振、京田二飛、近藤三振
【巨】（三塁堂上）マギー、坂本勇ともに左飛、村田遊ゴロ
◇８回（両軍０）
【中】松井佑遊ゴロ、ゲレーロ三振、福田死球、谷の代打亀沢死球で福田二進、（投手池田）高橋四球で満塁、武山二ゴロ
【巨】（二塁亀沢、左翼工藤）中井一邪飛、小林捕飛、池田の代打宇佐見死球、陽岱鋼三振
◇７回（両軍０）
【中】（投手田原）武山遊ゴロ、大野三振、京田投手強襲内野安打、近藤三振
【巨】村田、長野、石川いずれも右飛
◇６回（中３、巨０）
【中】近藤遊ゴロ、松井佑左前安打、ゲレーロの中前安打で松井佑二進、福田二飛、谷左越２号３ラン、高橋三振
【巨】田口の代打脇谷右前安打、陽岱鋼三振、マギー中飛、坂本勇左飛
◇５回（両軍０）
【中】高橋投ゴロ失、武山の投前バントで高橋二進、大野遊直、京田三ゴロ
【巨】石川三振、中井二飛、小林左飛
◇４回（両軍０）
【中】ゲレーロ右飛、福田遊ゴロ、谷三振
【巨】坂本勇三直、村田中飛、長野三振
◇３回（両軍０）
【中】大野左飛、京田左前安打、近藤の２球目に京田二盗失敗、近藤左前安打、松井佑三振
【巨】田口三振、陽岱鋼右飛、マギー左飛
◇２回（中１、巨０）
【中】ゲレーロ中前安打、福田三振、谷の右翼線安打でゲレーロ一挙三進、高橋の中飛でゲレーロ生還、武山三振
【巨】村田捕ゴロ、長野左飛、石川四球、中井の２球目に捕逸で石川二進、中井四球、小林左飛
◇１回（両軍０）
【中】京田四球、近藤遊ゴロ併殺打、松井佑三振
【巨】陽岱鋼左前安打、マギー右飛、坂本勇遊ゴロ併殺打