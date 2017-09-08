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【巨人】Ｇ打線はツバメ打線下回る５安打も４得点で勝利…ヤクルト戦経過

2017年9月8日21時7分  スポーツ報知
  • ８回２死満塁、橋本の適時内野安打で二塁から生還し笑顔の坂本勇（カメラ・中島　傑）

　◆巨人４―１ヤクルト（８日・東京ドーム）

　【試合経過】

　◇９回（ヤ１、巨Ｘ）

　【ヤ】（二塁寺内、左翼亀井、右翼橋本到）バレンティン遊ゴロ失で二塁、山田の中前安打でバレンティン三進、坂口の二ゴロ併殺打でバレンティン生還、リベロ中飛

　◇８回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】中村中前安打、奥村三直、近藤の代打大松三振、荒木の代打武内の投手内野安打で中村二進（一塁代走藤井）、山崎投ゴロ

　【巨】（投手石山、一塁リベロ、三塁藤井）マギー二塁内野安打（代走重信）、坂本勇の左前安打で重信二進、阿部、村田ともに三振、長野の代打亀井四球で満塁、橋本到の遊撃内野安打で重信、坂本勇ともに生還、亀井二進、小林三振

　◇７回（両軍０）

　【ヤ】（左翼橋本到）山田左飛、坂口三振、リベロ中飛

　【巨】（投手近藤）小林右飛、菅野、陽岱鋼ともに三振

　◇６回（両軍０）

　【ヤ】岩橋中前安打、荒木三振、山崎の二ゴロで岩橋二封、バレンティン一邪飛

　【巨】阿部四球、村田右飛、長野の遊ゴロで阿部二封、岡本二飛

　◇５回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】リベロ三直、中村中飛、奥村投ゴロ

　【巨】岡本遊ゴロ失、小林の投前バントで岡本二進、菅野右飛、陽岱鋼の二ゴロ失で岡本三進、マギーの左翼線二塁打で岡本、陽岱鋼ともに生還、坂本勇三振

　◇４回（両軍０）

　【ヤ】バレンティン遊ゴロ、山田三振、坂口二直

　【巨】マギー二ゴロ、坂本勇四球、阿部二飛、村田四球で坂本勇二進、長野投ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【ヤ】岩橋三振、荒木遊ゴロ、山崎三振

　【巨】小林三振、菅野三ゴロ、陽岱鋼三振

　◇２回（両軍０）

　【ヤ】山田三ゴロ、坂口右前安打、リベロの左前安打で坂口二進、中村三振、奥村の遊ゴロでリベロ二封

　【巨】阿部中飛、村田三振、長野右前安打、岡本三振

　◇１回（両軍０）

　【ヤ】荒木、山崎ともに遊ゴロ、バレンティン三振

　【巨】陽岱鋼、マギーともに三振、坂本勇遊ゴロ

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