【巨人】Ｇ打線はツバメ打線下回る５安打も４得点で勝利…ヤクルト戦経過
◆巨人４―１ヤクルト（８日・東京ドーム）
【試合経過】
◇９回（ヤ１、巨Ｘ）
【ヤ】（二塁寺内、左翼亀井、右翼橋本到）バレンティン遊ゴロ失で二塁、山田の中前安打でバレンティン三進、坂口の二ゴロ併殺打でバレンティン生還、リベロ中飛
◇８回（ヤ０、巨２）
【ヤ】中村中前安打、奥村三直、近藤の代打大松三振、荒木の代打武内の投手内野安打で中村二進（一塁代走藤井）、山崎投ゴロ
【巨】（投手石山、一塁リベロ、三塁藤井）マギー二塁内野安打（代走重信）、坂本勇の左前安打で重信二進、阿部、村田ともに三振、長野の代打亀井四球で満塁、橋本到の遊撃内野安打で重信、坂本勇ともに生還、亀井二進、小林三振
◇７回（両軍０）
【ヤ】（左翼橋本到）山田左飛、坂口三振、リベロ中飛
【巨】（投手近藤）小林右飛、菅野、陽岱鋼ともに三振
◇６回（両軍０）
【ヤ】岩橋中前安打、荒木三振、山崎の二ゴロで岩橋二封、バレンティン一邪飛
【巨】阿部四球、村田右飛、長野の遊ゴロで阿部二封、岡本二飛
◇５回（ヤ０、巨２）
【ヤ】リベロ三直、中村中飛、奥村投ゴロ
【巨】岡本遊ゴロ失、小林の投前バントで岡本二進、菅野右飛、陽岱鋼の二ゴロ失で岡本三進、マギーの左翼線二塁打で岡本、陽岱鋼ともに生還、坂本勇三振
◇４回（両軍０）
【ヤ】バレンティン遊ゴロ、山田三振、坂口二直
【巨】マギー二ゴロ、坂本勇四球、阿部二飛、村田四球で坂本勇二進、長野投ゴロ
◇３回（両軍０）
【ヤ】岩橋三振、荒木遊ゴロ、山崎三振
【巨】小林三振、菅野三ゴロ、陽岱鋼三振
◇２回（両軍０）
【ヤ】山田三ゴロ、坂口右前安打、リベロの左前安打で坂口二進、中村三振、奥村の遊ゴロでリベロ二封
【巨】阿部中飛、村田三振、長野右前安打、岡本三振
◇１回（両軍０）
【ヤ】荒木、山崎ともに遊ゴロ、バレンティン三振
【巨】陽岱鋼、マギーともに三振、坂本勇遊ゴロ