【巨人】３番手・西村、９回にトドメのソロ浴びる…ヤクルト戦経過

◆巨人０―４ヤクルト（９日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回

【ヤ】山田中越２３号本塁打、坂口右飛、リベロ中飛、大引三振

【巨】（投手ルーキ、一塁武内、左翼比屋根）村田三振、亀井中飛、長野四球、宇佐見の中前安打で長野一挙三進、西村の代打橋本到三振（ヤ１、巨０）

◇８回（両軍０）

【ヤ】（投手西村、捕手宇佐見）荒木の代打藤井三振、山崎、バレンティンともに遊ゴロ

【巨】（投手秋吉、一塁リベロ、三塁藤井、左翼坂口、右翼上田）陽岱鋼中飛、マギー中前安打、坂本勇の遊ゴロでマギー二封、阿部三振

◇７回（両軍０）

【ヤ】（投手田原）大引遊ゴロ、中村中飛、小川三振

【巨】亀井遊ゴロ、長野捕邪飛、小林の代打宇佐見中前安打、田原の代打脇谷左飛

◇６回（ヤ３、巨０）

【ヤ】荒木右飛、山崎四球、バレンティン四球で山崎二進、山田中越２２号３ラン、坂口遊飛、リベロ左飛

【巨】坂本勇遊ゴロ、阿部一ゴロ、村田二飛

◇５回（両軍０）

【ヤ】リベロ中飛、大引右前安打、中村の三ゴロで大引一挙三進、小川捕邪飛

【巨】長野遊ゴロ、小林右中間二塁打、畠三振、陽岱鋼四球、マギー三振

◇４回（両軍０）

【ヤ】バレンティン三振、山田遊撃内野安打、坂口二ゴロ併殺打

【巨】阿部捕邪飛、村田一飛、亀井捕邪飛

◇３回（両軍０）

【ヤ】中村左中間二塁打、小川のバント捕ゴロで中村三塁狙うも二、三塁間で挟まれタッチアウト、その間に小川二進、荒木の右飛で小川三進、山崎三邪飛

【巨】陽岱鋼二飛、マギー三ゴロ、坂本勇中飛

◇２回（両軍０）

【ヤ】坂口二ゴロ、リベロ右飛、大引二ゴロ

【巨】村田中越二塁打、亀井三振、長野遊ゴロ、小林四球、畠三振

◇１回（両軍０）

【ヤ】荒木三ゴロ失、山崎の三ゴロで荒木二封、バレンティンのとき山崎二盗失敗、バレンティン四球、山田三振

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー中越二塁打、坂本勇三ゴロ、阿部遊ゴロ